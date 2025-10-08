Las agencias de A Coruña arrancan la campaña del Imserso: "El jueves va a ser difícil conseguir plazas"

Este 8 de octubre, la campaña para reservar viajes del Imserso ha arrancado en la comunidad gallega. Desde las 09:00 horas, las agencias de viaje de A Coruña trabajan para atender las peticiones de los pensionistas que quieren beneficiarse de estos viajes bonificados.

"Antes la gente no viajaba tanto como ahora. Ahora se jubilan y lo que quieren es viajar", señala Celsa Patiño, de la agencia Coruña Viajes&Tours. Aquí llevan gestionando viajes del Imserso desde el 2009 y apuntan a una tendencia a la baja en la oferta de destinos respecto a años anteriores, pese al incremento del interés.

Entre los destinos más demandados están los de las islas y el sur de España, como Málaga, Sevilla, Benidorm, Fuengirola o Torremolinos. Otros son Gran Canaria o Lanzarote, de los que ya no quedan plazas.

Este miércoles, el primer día de reservas en Galicia, solo podrán hacerlas efectivas viajeros con prioridad. Esto hace que haya gente que opta a las reservas el segundo día, cuando ya quedan menos destinos disponibles.

Óscar Regal, director general de Viajes Embajador A Coruña explica que por este motivo "se han agotado en las primeras horas de hoy la mayor parte de las plazas. El problema va a ser mañana, que va a ser muy difícil conseguir plaza. Veremos qué opciones podemos conseguir".

En esta agencia también indican que el número de plazas disponibles es escaso respecto a otros años, especialmente en destinos como Canarias y Baleares, algunos de los más solicitados.

Por tipo de viaje, los de costa son los que lideran la demanda en estas agencias coruñesas, seguidos de los culturales. Celsa Patiño indica que "como aquí tenemos un invierno bastante malo, la gente lo que busca es el sol. Los destinos culturales también son muy demandados porque tienes todas las excursiones incluidas en el precio".

Pese al alto interés en estos viajes, las imágenes de colas frente a las agencias son ya cosa del pasado. Tanto en Coruña Viajes&Tours como en Viajes Embajador operan con reservas previas de clientes que ya han presentado sus cartas acreditativas y que han solicitado sus destinos preferentes, aunque en el caso de la primera también se ofrecen a recibir a personas que quieran hacer la reserva en el mismo día.

En el caso de Embajador, Regal explica que tomaron esta decisión hace ya años "para evitar esas colas y estas imágenes. No me parece ni justo ni digno que nuestros mayores tengan que hacer cola en las agencias".