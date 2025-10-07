La Xunta acusa al Gobierno de "dejadez" en materia aeroportuaria y le pide que lidere la coordinación

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, ha acusado al Gobierno de "dejadez de funciones" en materia aeroportuaria a través de Aena y lo ha instado a "ejercer sus competencias" y a liderar un "frente común" con el Ejecutivo gallego y los tres ayuntamientos en los que hay aeropuertos para coordinarse.

"Es un despropósito que el Gobierno haga dejadez de funciones y pretenda que la Xunta y los ayuntamientos asuman el impulso de los aeropuertos gallegos", ha reprochado la responsable autonómica este martes en una comparecencia en la Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos en la Cámara gallega.

Allí ha comparecido, según ha informado Europa Press, sobre la decisión de la empresa Ryanair de reducir su actividad en los aeropuertos gallegos, advirtiendo de que el anuncio de la compañía evidencia las consecuencias de "la dejadez e inacción" del Gobierno central para asumir sus competencias en el transporte aéreo.

Así, ha puesto el foco en las tasas anunciadas por Aena, lo que, en su opinión, lleva a que las compañías "elijan destinos más rentables para operar".

En cuanto a la coordinación, la directora xeral ha vuelto a pedir a Aena una actitud "más proactiva" para ejercer sus competencias e impulsar los aeropuertos en lugar de la "inacción y la dejadez de funciones" con los que, ha apuntado, pretende "evadir responsabilidades".

"Las consecuencias de este debacle aéreo y de esta negligencia política son evidentes. Cuando se cierran rutas se pierde conectividad, ingresos locales, comercio y freno al turismo, un sector clave", ha subrayado.

Además, ha pedido a Aena que exponga lo detalles para los aeropuertos gallegos del Plan de Inversiones 2027-2031. "No somos optimistas si atendemos a la línea habitual del Gobierno y en los planes anteriores no llegó al 2,5% en el conjunto de los tres aeropuertos gallegos", ha lamentado.

Frente a ello, Judit Fontela ha defendido que la Xunta "hace los deberes" en esta materia, en concreto, a través de la promoción turística "en origen" en más de una treintena de países.

"No puede estar de perfil"

Por su parte, el diputado del PSdeG Carlos López Font ha reprochado el "pliego de cargos contra el Gobierno central" y ha pedido al Ejecutivo gallego que "no se ponga de perfil".

"Ahora toca AENA y, como siempre, ustedes no tienen ninguna competencia. Lo que no tienen es ninguna preocupación por los tres aeropuertos de Galicia, siempre desviando la atención. La situación que se produjo con Ryanair la tenían que denunciar ustedes como un chantaje, y ustedes siempre dirigiendo al Gobierno central", ha criticado.

En esta línea, ha afirmado que el Gobierno gallego, al que ha pedido iniciativas, "no puede estar de perfil" ni tampoco "en la inacción absoluta" ante una situación en la que se incluyen posibles despidos.

"Comentarista de la realidad"

A continuación, el parlamentario del BNG Paulo Ríos ha calificado la intervención de la directora xeral de "comentarista de la realidad", además de "cargar contra los ayuntamientos y el Gobierno del Estado" y "hacer de garantes de los derechos y libertades de la empresa Ryanair".

En este contexto, ha insistido en demandar a la Xunta alternativas y propuestas ante "un problema" que, ha añadido, "les permite tener algo que echarle en cara al Gobierno".

"Utilizar el Gobierno de todos los gallegos y las instituciones gallegas simplemente para esto es algo realmente triste y, si no, apoyen la proposición no de ley del BNG para la transferencia de los aeropuertos", ha reivindicado.

Transferencia de competencias

Tras esta intervención, el diputado Gonzalo Trenor (PP) ha reprochado a los nacionalistas que nunca tienen "nada que decir salvo cuando dicen que no, en el 50% de sus intervenciones", mientras que en el otro 50% es para "pedir el traspaso de competencias". "No hay nada más que ustedes puedan ofrecer a la ciudadanía gallega. Petición de traspaso de competencias o 'no' a todo", ha resumido.

También la directora xeral de Mobilidade ha pedido al Bloque que "deje de pedir" el traspaso de competencias "cada vez que los socialistas hacen las cosas mal", a lo que Paulo Ríos ha respondido: "Nosotros pediríamos las transferencias, funcionen mejor o peor, gobiernen unos u otros, porque es la forma de estar en el mundo del BNG, gobernarnos a nosotras mismas".

Así, Fontela ha vuelto a pedir a los nacionalistas que reclamen al Gobierno central que "asuma sus competencias y se ponga a trabajar" para que "el sistema funcione".