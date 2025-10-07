Una semana con tasa turística en los hoteles de A Coruña: "El mosqueo se expresa con vehemencia"

La implantación de la tasa turística en A Coruña ha dejado numerosos titulares en los últimos meses. Su tramitación, su defensa, su rechazo, los sectores afectados, las reclamaciones judiciales o los ajustes legales solicitados han sido protagonistas de la información sobre un asunto al que desde hace una semana se están acostumbrando el ramo turístico y los visitantes que se alojan en hoteles de la ciudad.

En la primera semana desde la aplicación del recargo municipal (entre 1 y 2,5 euros por persona y noche según el tipo de establecimiento), en los clientes ha sido más elocuente el enfado que la resignación, según juzga el sector hotelero.

"No gusta en general. El huésped entiende y asume que es una exigencia legal, pero le mosquea tener que pagar más, pese a que a quienes tenían reserva en nuestros hoteles les hemos llamado por teléfono con bastante antelación para que lo supieran", cuenta el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazo.

El turista que se aloja en un hotel de la ciudad y admite que la tasa es justa "no lo manifiesta", pero a quien no le gusta "expresa el enfado con vehemencia", añade Collazo. Ha habido alguna cancelación, pero la asociación no puede saber si se ha debido al rechazo del gravamen o a otros motivos.

El presidente de Hospeco asegura que, pese a la oposición de parte de los clientes de los hoteles, la primera semana con tasa turística ha transcurrido "con normalidad, sin incidencias".

Turistas en terrazas de la plaza de María Pita. Quincemil

La adaptación de los equipos informáticos de los establecimientos hoteleros al cobro de la tasa tampoco ha causado problemas tecnológicos, señala Collazo.

Un recurso en marcha

Hospeco, junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Rubine e Hijos, principal consignataria de cruceros en el puerto coruñés, presentó en los últimos días un recurso contra la aplicación de la tasa turística en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El recurso de Hospeco se apoya en un estudio de la Universidad de Santiago utilizado por la Asociación Unión Hotelera Compostela para reclamar también ante el TSXG la suspensión cautelar de la tasa turística. El Alto tribunal ya ha manifestado que aún no se puede pronunciar por la validez del recargo, por lo que de momento deniega la paralización pedida en Santiago.

"Los hoteles vamos a ser los grandes perjudicados por esta tasa. Otros alojamientos como las viviendas de uso turístico no sé cómo van a poder controlar su cobro", opina Collazo.

Hospeco justifica el recurso porque "no hay debida justificación" con datos municipales, y aporta información propia: "En la ciudad hay una población flotante de 30.000 personas al día y, según datos del INE, en 2024 hubo una media de 2.600 pernoctaciones diarias, apenas un 1% de la población de la ciudad. No generamos ningún problema".

La excepción de los cruceros

Rubine e Hijos forma parte del recurso contra la tasa interpuesto por Hospeco ante el TSXG. Su director, Luis del Moral, ha protestado por la imposición de su cobro a turistas que no se van a alojar en A Coruña, sino que pasan unas horas en la ciudad durante las escalas de los barcos.

El Puerto de A Coruña presentó alegaciones a la tasa turística, pero no ha recurrido a la Justicia. En defensa de la actividad crucerística en los muelles, su presidente anunció este lunes que pedirá a la Xunta de Galicia una modificación normativa para que los cruceristas no tengan que pagar el recargo municipal salvo que los barcos pasen noches en la ciudad.

La medida es bien acogida por Del Moral, que la califica de "lógica". Collazo añade que "todo lo que sea rebajar la aplicación de la tasa es positivo".