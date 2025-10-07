Dueños de pisos turísticos en A Coruña: "Nos oponemos a la tasa, pero la cobramos sin dramas"

La tasa turística aprobada por el Gobierno de A Coruña que recarga las pernoctaciones está en vigor desde el pasado 29 de septiembre. Hoteles, pensiones y otros alojamientos la tramitan aplicando un aumento de precio por persona y día. Los primeros han trasladado que en la primera semana de vigencia la tasa ha suscitado enfado y malestar entre sus clientes, resignados a asumirla.

Las viviendas de uso turístico (VUT) también están obligadas a aplicar el recargo municipal, en su caso de 2 euros por persona y día en los primeros cinco días de estancia. Al contrario que los hoteles, no han recurrido la tasa ni pedido su suspensión cautelar en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Su cobro, aunque tampoco gusta, no ha generado complicaciones administrativas.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazo, considera que los hoteles "son los grandes perjudicados" por la implantación de la tasa turística y ha expresado sus dudas por cómo las VUT van a aplicarla y cómo "se va a controlar su cobro".

Aviturga, la asociación que engloba a propietarios de VUT en Galicia, se opone también al recargo turístico que debe aplicar en cumplimiento de la ordenanza reguladora, pero rechaza el recelo manifestado por Collazo hacia su sector.

"Las plataformas donde se pueden anunciar las VUT, Airbnb y Booking, ya liquidan la tasa turística en el precio que cobran a los huéspedes, y estos ya están informados por las plataformas y han sido avisados de la tasa y de las exenciones por Aviturga. Ya está todo automatizado: los clientes llegan a las casas con la tasa liquidada", explica el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano.

La asociación resalta que su actividad está "fiscalizada" por los ministerios de Hacienda, Interior y Vivienda, además de por la Agencia Tributaria, y es crítica con las dudas vertidas por Hospeco respecto a la forma de cobro de la tasa a las pernoctaciones.

Malestar de los propietarios

"Estamos cumpliendo sin complicaciones con el pago de una tasa a la que, como los hoteles, nos oponemos, no nos gusta, pero la cobramos sin hacer un drama de la situación", comenta Serrano. "No entiendo por qué tras la primera reunión que tuvo Hospeco con el Concello los hoteles hablaron de sintonía y después decidieron recurrir la tasa".

Aviturga censura que los hoteles pongan las viviendas turísticas en el punto de mira "después de haber disparado contra ellas y haber conseguido que muchas se cierren", dice el vicepresidente en alusión a la ordenanza municipal que ha restringido su implantación en A Coruña.

El único aspecto en la tramitación de la tasa que los propietarios de las VUT no conocen hasta ahora es la forma de autoliquidar la recaudación por el recargo para ingresarlo en las arcas municipales.

Recurso y cruceros

El recurso judicial de los hoteles contra la aplicación de la tasa en la ciudad está apoyado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y por Rubine e Hijos, la principal consignataria de cruceros en el puerto coruñés.

La Autoridad Portuaria, que alegó contra la tasa pero no la recurrió en los tribunales, ha propuesto un cambio normativo, trasladado a la Xunta, para que el impuesto no se aplique a los cruceros que hagan escala en la ciudad, salvo aquellos que pernocten. Este sector empezará a abonar la tasa a partir del 1 de enero de 2026.

El Concello de Vigo, que estudia la implantación de la tasa, también formulará la misma petición, según avanzó esta semana el presidente del Puerto coruñés, Martín Fernández Prado.