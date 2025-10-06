El Puerto de A Coruña reclama que los cruceristas no paguen la tasa turística salvo que pernocten

La Autoridad Portuaria de A Coruña trasladará a la Xunta la petición de una modificación normativa para que no se le aplique la tasa turística aprobada por el Gobierno local a los cruceros que hagan escala en la ciudad, salvo a aquellos que pernocten.

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, justificó la iniciativa para equiparar la situación de los cruceristas, que por lo general no suelen pasar noche en A Coruña, a la de los visitantes que llegan a la ciudad en otros medios de transporte y tampoco se alojan en un establecimiento, por lo tanto, tampoco deben abonar la tasa turística.

"Unos y otros no están tratados de la misma forma. Si alguien viene a pasar el día a A Coruña en avión, coche, autobús o tren, no paga tasa turística; en cambio lo que vienen en barco y están solo unas horas, sí pagan", expuso.

Fernández Prado matizó que el porcentaje de cruceristas que pernocta es "muy bajo" y añadió que Vigo se adhiere a la misma postura que el Puerto coruñés, a pesar de que su Ayuntamiento aún no ha aprobado el recargo municipal.

"Creemos que el mensaje que se traslada con la tasa turística es el de que la ciudad no está muy interesada en atraer cruceros; eso es lo que perciben las compañías" Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

El presidente portuario añadió que solicitó al Concello de A Coruña, sin éxito, que la moratoria a los cruceros hasta el comienzo de 2026 se extendiese por más tiempo, al alegar que se venden con mucha antelación los viajes con escala en la ciudad en los años 2027 y 2028.

La petición del Puerto apunta a la Ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026 para que introduzca un ajuste con respecto a la de 2025, de forma que los cruceros que no pernocten en la ciudad estén exentos de pagar la tasa turística.

El recargo municipal a los cruceros no lo asumen los viajeros sino la compañía naviera de cada buque y que, matizó el presidente, "aumenta mucho el coste de cada escala", lo que cree que puede perjudicar al Puerto. "Creemos que el mensaje que se da con esta tasa es el de la ciudad no tiene mucho interés en atraer cruceros, o ese es el mensaje que perciben las compañías", opinó Fernández Prado.

Un significativo aumento en tasas

El gravamen municipal al turismo fija una tasa de 1,5 euros por pasajero y día a los cruceristas aunque no pernocten en la ciudad. Para la Autoridad Portuaria, "pondría en riesgo la competitividad del puerto frente a otros destinos de nuestro entorno", dijo Fernández Prado.

El presidente de la entidad puso cifras a la aplicación del recargo con el ejemplo del próximo crucero que atraque en la ciudad, mañana martes, el Independence of the Seas, con 4.300 pasajeros a bordo.

"Abonará en tasas portuarias un total de 14.573 euros. Añadiendo la tasa turística, de 1,5 euros por pasajero, pasaría a pagar otros 6.450 euros, lo que elevaría el coste a 21.023 euros, un 44% más. Dado que recalará doce veces a lo largo del año, le supone a la naviera un total de 78.000 euros. Una cantidad que la naviera propietaria del buque se ahorraría si opta por cualquier otro puerto del entorno en la zona cántabro-atlántica", explicó.

La Autoridad Portuaria aplica un 40% de bonificación a las tasas, precisamente para incentivar la llegada de cruceros. Con la tasa turística prevista, queda sin efecto este incentivo con el que, según el Puerto, se ha logrado atraer a las compañías navieras.

Una semana en vigor y un recurso

La tasa turística de A Coruña entró en vigor el pasado lunes 29 de septiembre. Ese mismo día la asociación que engloba a una docena de hoteles de la ciudad y el área, la agrupación provincial de hosteleros y la principal consignataria de cruceros del puerto de A Coruña, Rubine e Hijos, anunciaron que recurrían el recargo municipal ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al igual que habían hecho una semana antes los hoteles y la hostelería de Santiago contra la misma tasa.

El presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado. Quincemil

Los recurrentes, que solicitan la suspensión cautelar del impuesto, explicaron días después en un comunicado que su alegación ante la Justicia se debe a que la tasa turística aprobada por el Gobierno local "no está debidamente motivada" ni acompañada de datos que la justifiquen.

Insisten en que la ciudad no sufre saturación turística y que el turismo no genera déficit fiscal. Los hoteles denuncian carencias en el análisis económico-financiero que supone su implantación, como la falta de cuantificación de costes adicionales y cargas administrativas para los establecimientos y de evaluación de los impactos reales.

El Gobierno municipal defiende la tasa turística por motivos de "equilibrio entre el crecimiento económico de la ciudad y la convivencia", conceptos a los que ha aludido su portavoz, José Manuel Lage, para aplicar el recargo a servicios públicos de los que se benefician los turistas, como la limpieza, la recogida de basura y la seguridad.

Una petición "lógica", considera Rubine e Hijos

El director de Rubine e Hijos, principal consignataria de cruceros del puerto coruñés, Luis del Moral califica de "lógica" la petición anunciada este lunes por el Puerto de solicitar a la Xunta un ajuste en la ley presupuestaria para que los cruceristas que no pernocten en A Coruña no tengan que abonar la tasa turística impuesta por el Concello.

"Me parece bien, aunque no entiendo por qué en general hay que pagar esta tasa". Los argumentos expuestos por el presidente del Puerto respecto a las visitas de personas a la ciudad en otros medios de transporte sin alojarse en hoteles coinciden con los de Del Moral, que señala que a lo largo del año puede haber "entre uno y tres" barcos que permanezcan una noche en la ciudad, generalmente "debido al mal tiempo".

El responsable de Rubine e Hijos lamenta que el Ayuntamiento no se reuniese con este sector turístico para tratar aspectos relacionados con el nuevo recargo municipal.

Sin suspensión en Santiago

En Santiago, de entrada, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la Asociación Unión Hotelera Compostela contra la recarga municipal al impuesto autonómico de estancias turísticas establecido por el Ayuntamiento.

La Sala no se pronuncia todavía sobre la validez de la tasa turística, cuestión que emplaza a resolver en el momento en que se entre en el fondo del procedimiento y se dicte sentencia. Los magistrados concluyen de momento que no se aprecia perjuicio económico inmediato y evidente para los establecimientos hoteleros, ya que los obligados al pago del tributo son los clientes y no los negocios representados por la asociación que ha recurrido la tasa.

En A Coruña no se han producido hasta ahora incidentes en la aplicación de la tasa. Las fuentes consultadas han expresado que el recargo ha suscitado rechazo en los huéspedes de los establecimientos, aunque han asumido su pago.

Los clientes que se alojen en los hoteles deberán pagar entre 1 y 2,5 euros por persona y noche, según la categoría el establecimiento, incluidas las viviendas de uso turístico. La aplicación de la tasa a los cruceristas que hagan escala en la ciudad empezará el 1 de enero de 2026 y es de 1,5 euros.