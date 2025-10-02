Los hoteles de A Coruña, sobre el recurso a la tasa turística: "No está justificada con datos"

La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincia de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Corunna Cruise Terminal han formalizado el recurso contra la tasa turística de A Coruña. Las entidades solicitan, además, la suspensión cautelar de la tasa hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronuncie sobre su legalidad.

El recurso está avalado por un informe pericial técnico independiente que evalúa la legalidad y fundamentación económica de la ordenanza. El texto, señalan las asociaciones en un comunicado, concluye que la implantación de la tasa turística no está debidamente motivada ni supera los filtros de proporcionalidad y eficacia que exige la Ley 5/2024.

El documento pericial, elaborado por los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y María Bastida, señala que el Concello da Coruña basó su propuesta en datos inflados e indicadores erróneos.

Así, se hace referencia a una población flotante de 30.000 personas al día cuando, según datos oficiales del INE, en 2024 hubo una media de 2.600 pernoctaciones diarias, apenas un 1% de la población de la ciudad.

A Coruña, añade el documento, no está saturada turísticamente, ya que las plazas hoteleras llevan dos décadas estancadas, la ocupación media es baja y muy estacional, y los ingresos por habitación están muy por debajo de otras ciudades comparables.

Otro de los puntos clave es que el turismo no genera déficit fiscal. "Al contrario, el informe estima que A Coruña recauda entre 11 y 18 millones de euros más al año que otras ciudades gallegas de tamaño similar, en gran parte gracias a la actividad turística. El coste atribuible a las pernoctaciones no supera los 1,3 millones anuales, por lo que el saldo es claramente positivo", indican las asociaciones.

El informe también denuncia graves carencias en el análisis económico-financiero: no se cuantifican costes adicionales ni cargas administrativas para los hoteles, no se evalúan los impactos reales ni se estudian alternativas, a pesar de que la ley obliga a hacerlo.

Impacto negativo sobre la competitividad

Hospeco advierte de que la tasa afectará también a viajes laborales y profesionales, no sólo a turistas de ocio, lo que contradice los principios de justicia y capacidad económica. Además, el recargo se integra en el IVA (+10%), encareciendo aún más el precio final de las estancias.

La entidad señala también el riesgo para el turismo de cruceros, ya que el sobrecoste por escala podría llegar a superar los gastos básicos de amarre, provocando que las navieras opten por otros puertos y generando un fuerte impacto en empleo e ingresos locales.

Hospeco insiste en que la ordenanza ni resuelve un problema real, porque no existe, ni cumple con la normativa vigente. "La tasa turística no está justificada con datos, penaliza a un sector estratégico que ya contribuye positivamente a las arcas municipales y transmite una imagen errónea de masificación que no se corresponde con la realidad de A Coruña", concluye la asociación.