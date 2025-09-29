Hoteles, hostelería y cruceros recurren la tasa turística de A Coruña en el Tribunal Superior

El mismo día, hoy 29 de septiembre, en que entra en vigor en A Coruña la tasa turística, el recargo municipal sobre las pernoctaciones en hoteles y otros alojamientos, el sector hotelero, la hostelería y los cruceros la recurren ante el contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En una maniobra similar a la tomada por los hoteles y los empresarios de hostelería en Santiago la semana pasada, cuando presentaron un recurso en el TSXG por la implantación de la misma tasa, en A Coruña el descontento de los sectores por el mismo impuesto aprobado por el Pleno municipal se traduce en otra reclamación que en los próximos días será presentada ante la Justicia.

La interposición del recurso no deja en suspenso la aplicación de la tasa turística en los hoteles y establecimientos en la ciudad, por importe de entre 1 y 2,5 euros por persona y día según el tipo de alojamiento (hoteles, pensiones, viviendas de uso turístico). El recargo ya ha empezado a aplicarse hoy, según señala la patronal Hospeco.

El recurso en A Coruña se apoya en la misma base del presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC), un informe de la Universidade de Santiago firmado por los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y María Bastida, doctora en Organización de Empresas.

Este informe sostiene, entre otros aspectos, que no existe déficit fiscal derivado del turismo que justifique la aplicación del nuevo gravamen y añade que la propuesta del Ayuntamiento de Santiago no acredita la "necesidad concreta" de la tasa.

El recargo de A Coruña fue aprobado en el Pleno con el apoyo del BNG y el rechazo del Partido Popular. La ordenanza reguladora de la tasa se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Un día triste"

"Mala noticia" y "día triste". Así coinciden la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña en calificar la presentación del recurso contra la tasa turística ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Es un día triste por haber tenido que acudir a la Justicia contra el Ayuntamiento, es la primera vez que lo hace la asociación", señala Agustín Collazo, presidente de Hospeco. "El informe independiente en el que nos hemos basado demuestra que no se cumplen los parámetros para aplicar un recargo a través de una ordenanza que incumple lo establecido en la ley gallega que regula el impuesto sobre las estancias turísticas".

"Es una mala noticia tener que recurrir contra tu Concello. Hemos seguido los movimientos hechos por Santiago porque estamos de acuerdo en sus reclamaciones. Creemos que si la tasa acaba implantándose también en Vigo, como avanzó su ayuntamiento, seguirá el mismo camino", opina Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña.

Más crítico es el sector crucerista. Luis del Moral, director de Rubine e Hijos, principal consignataria de cruceros en el puerto de A Coruña, insiste en que no comprende "por qué se le quiere cobrar una tasa por alojarse a turistas que no pernoctan en la ciudad".

"Para la Organización Mundial de Turismo, los cruceristas con excursionistas, no turistas. Pagamos a prácticos, el amarre, la señalización y al Puerto, y nos quieren cobrar el Ayuntamiento a un sector que deja cada año entre 35 y 40 millones de euros en la ciudad", protesta. La aplicación de la tasa a los cruceros, según la ordenanza, se produciría a partir del 1 de enero de 2026.

La tasa se cobra desde hoy en los hoteles

El recurso interpuesto por Hospeco en unión con los hosteleros solicitará la suspensión cautelar de la aplicación de la tasa, que ya han empezado a tramitar los establecimientos hoteleros de A Coruña al haber entrado en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el BOP.

Salvo que se determine esa paralización cautelar, los clientes que hoy se hayan alojado por primera vez en un establecimiento hotelero de la ciudad tendrán que abonar en concepto de tasa turística la cantidad que les corresponda según el número de personas que se hospedan y de días de estancia. Quienes estén alojados desde hace días y continúen en sus habitaciones los días siguientes deberán abonar también la tasa correspondiente por día a partir de hoy.

Los hoteles de A Coruña, en colaboración con técnicos del Concello, han adaptado sus equipos informáticos para aplicar la tasa tanto en los propios establecimientos como en sus servicios de reserva online.

Si el TSXG admite a trámite el recurso que presenten los sectores turísticos, el Ayuntamiento tendrá un periodo de cinco días para responder las alegaciones y defender la vigencia de la tasa aprobada.