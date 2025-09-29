El Gobierno de A Coruña defiende que "la mayoría de ciudadanos" apoya la tasa turística

José Manuel Lage, en el centro, en la última reunión con los sectores de hospedaje de la ciudad.

El portavoz del Gobierno de A Coruña, José Manuel Lage, cree que "la mayor parte de los coruñeses valoran positivamente que se implante" la tasa turística que cobra por las pernoctaciones en los alojamientos de la ciudad, que entró en vigor este lunes y será recurrida por los hoteles, los hosteleros y la principal consignataria de cruceros.

Lage apeló al "equilibrio entre el crecimiento económico y la convivencia" y al "sostenimiento de los servicios públicos", pero evitó entrar en las reclamaciones de los recurrentes, que llevarán el recargo municipal a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Hoteles y hosteleros de Santiago han recurrido también su propia tasa, aprobada después de la de A Coruña y pospuesta a octubre para entrar en vigor.

Los sectores que reclaman en A Coruña solicitan de entrada la suspensión cautelar y apoyan su argumentación en un informe realizado por la Universidade de Santiago, el mismo que se ha utilizado para el recurso compostelano.

"Es importante que los ciudadanos visualicen que nos ocupamos y nos preocupamos de los servicios que utilizan cada vez más turistas (limpieza, seguridad, medio ambiente...) porque hay un aumento de turistas", dijo el portavoz municipal.

Lage apuntó que en el primer trimestre desde la implantación de la tasa turística el Concello "flexibilizará la adaptación de los hoteles" de la ciudad al cobro del impuesto a sus huéspedes, quienes a partir de hoy tienen que abonar entre 1 y 2,5 euros más por persona y día en función del establecimiento en el que se alojen.

"La tasa turística no es nada que no se aplique ya en otras ciudades turísticas de referencia, y A Coruña es una ciudad de vanguardia y a va ser la primera en Galicia en aplicarla", destacó Lage.