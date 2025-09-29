Alrededor de 830 personas disfrutaron de las visitas guiadas del puerto de A Coruña este verano

La quinta campaña de visitas guiadas al puerto interior de A Coruña finalizó este domingo, 28 de septiembre. Una edición marcada de nuevo por el lleno absoluto en todas las jornadas, consolidando esta actividad como una de las más demandadas por la ciudadanía.

Las rutas de este año se iniciaron el 31 de mayo y se desarrollaron tanto entre semana como los fines de semana, lo que fue una de las novedades de este año.

Fueron un total de 26 visitas con 32 personas en cada turno, por lo que el número de asistentes se elevó a 832. Sumando las cinco campañas, que se iniciaron en el verano de 2021, son cerca de 4.000 personas las que participaron en esta actividad promovida por la Autoridad Portuaria.

El recorrido se iniciaba ante el mural de la plaza de Ourense y discurría por el muelle de Calvo Sotelo, Batería y los jardines de Méndez Núñez. El guía e historiador Suso Martínez iba relatando los acontecimientos que se sucedieron en la historia del puerto y de la ciudad, desde la llegada del emperador romano Julio César hasta la expedición a las islas Molucas comandada por García de Loaysa que zarpó del Puerto de A Coruña el 24 de julio de 1525, por lo que en este 2025 se está conmemorando su quinto centenario. También se refería a otros muchos episodios universales que tuvieron como base el puerto coruñés.

Todos los asistentes recibieron como obsequio una lámina con una vista panorámica del frente portuario de 1916, cedida por Bartolomé Chavert. Suso Martínez afirma que "es un grandísimo servicio público que ofrece el Puerto a la ciudadanía".

Para el guía coruñés, el balance de la temporada es muy positivo. "Tuvimos lleno todos los días y creo que la gente salía encantada. Algunos habían participado ya en ediciones anteriores pero querían conocer más a fondo la historia de Loaysa, que protagonizó el recorrido este año. Estoy muy

satisfecho porque la mayoría, sobre todo los que vienen por primera vez, se sorprenden de la rica historia del puerto y de la propia ciudad. Yo diría que son visitas imprescindibles", subrayó.

"Además, las plazas vuelan". También destacó el enorme civismo de los asistentes, porque "si a alguna persona le surgía un imprevisto y no podía acudir, nos avisaban, la plaza quedaba vacante y enseguida la ocupaba alguno de los inscritos en la lista de espera".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha agradecido la excelente respuesta ciudadana a la iniciativa, que se enmarca en las acciones llevadas a cabo por la entidad bajo el lema "Abierto a todo el mundo". Resaltó también el valor de contar con Suso Martínez, "una persona que quiere al puerto y a la ciudad y conoce perfectamente su historia”. La intención de la Autoridad Portuaria es que la actividad vuelva a desarrollarse en 2026, en la que ya será su sexta temporada. El Puerto seguirá apostando por abrirse a la ciudadanía y poner en valor su historia, su presente y su futuro, de la mano de iniciativas como esta.