El sector turístico de A Coruña: "La necesidad aeroportuaria hay que contársela a las aerolíneas"

El paso dado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para exigir a la Xunta de Galicia una "política aeroportuaria" que beneficie a los gallegos ha sido acogido con reservas por agentes del sector turístico de la ciudad.

Aunque estos actores no cuestionan los resultados que puedan salir de la "mesa política" que Rey demanda a la Xunta que convoque, creen que la última palabra respecto al futuro de las tres terminales gallegas no la tienen las administraciones sino las aerolíneas.

El sector turístico elude la confrontación política y demanda también su parcela de protagonismo. Esa mesa, según avanzó este jueves la regidora, estaría integrada por las siete ciudades gallegas, las cuatro diputaciones provinciales y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) "para poder abordar las políticas aeroportuarias".

Con este órgano, dijo Rey, se le exigiría al administrador aeroportuario Aena una política "que ayude a superar los localismos y cortoplacismos". "La realidad de los desplazamientos aéreos en A Coruña y las necesidades de la ciudad en este ámbito las conocemos las agencias y los turoperadores, que deberíamos ser parte de esa mesa", defiende el agente de viajes y director del portal Ola Mundo!, Agustín Vázquez.

"Los directores de los aeropuertos tienen un perfecto conocimiento, detallado y analizado, de cada terminal, y son los que deben proporcionar esa información. Diseñar estrategias aeroportuarias no depende solo de reuniones políticas", opina el presidente de A Coruña Convention Bureau, José Blanco.

A través de Convention Bureau se canaliza gran parte del turismo de negocios y congresos (MICE) del que se beneficia la ciudad. Para este y otros usuarios turísticos Blanco defiende que en Alvedro "haya más frecuencias, con mejores horarios, y nuevas rutas nacionales para conectarnos con hubs internacionales".

El presidente de Hospeco, que agrupa a hoteles de la ciudad, Agústín Collazo, también se ofrece a "colaborar" en cualquier mesa que aborde las conexiones aéreas con Galicia. Como Rey, apuesta por "dejar atrás los localismos para poder diseñar un proyecto aeroportuario potente" para el conjunto de Galicia.

"En esa relación con las compañías aéreas, hay que tratar de hacer ver que A Coruña y Galicia son destinos muy atractivos. Creo que estamos haciendo bien las cosas en cuanto a promocionar Galicia como destino, por eso hay que mejorar las comunicaciones", añade Collazo.

Vázquez admite tener "envidia" de otros aeropuertos nacionales con conexiones con Madrid y Barcelona "más decentes". "Estas necesidades hay que trasladárselas a las empresas privadas, las compañías aéreas. Aena, por su parte, tiene que dar facilidades a las compañías, y los ayuntamientos, comodidades en la movilidad de los usuarios".

Vuela Más Alto, la plataforma de A Coruña especializada en información sobre el aeropuerto de Alvedro, es más escéptica sobre la mesa política que el Concello pide a la Xunta que convoque para instar a Aena a mejorar las conexiones en Galicia.

"No creo que resuelva nada. Parece que las administraciones de distinto color se pasan la patata caliente o echan balones fuera. En vista de las pobres inversiones que Aena prevé hacer en los aeropuertos gallegos, ¿qué interés puede tener en las conexiones de Alvedro, por ejemplo?", se pregunta el portavoz, Alberto Maroto.

La plataforma duda de la respuesta que Aena pueda dar a cualquier demanda de las administraciones gallegas y concede más relevancia a la postura de las empresas: "Aena proporciona infraestructuras aeroportuarias, no tiene poder para decidir sobre conexiones. Hay que hablar con las compañías aéreas privadas, que son las que operan en función de sus intereses".

Aún sin gerente de turismo

Una de las tareas más importantes que corresponde a la Gerencia de Turismo de un ayuntamiento es la gestión de las relaciones con las aerolíneas para tratar de atraer vuelos y enlaces aéreos con los que conectar mejor la ciudad por aire. Pero A Coruña no tiene gerente de turismo desde hace dos años, aspecto que recuerda Blanco.

“Hay deberes sin hacer. Un trabajo prioritario del gerente de turismo es la movilidad aérea de la ciudad, pero llevamos dos años sin este cargo”. La convocatoria para elegir la plaza fue abierta por tramitación de urgencia el pasado mes de julio, pero todavía se desconoce a quién corresponde.

Entre los ámbitos más relevantes de su gestión, el Concello destacó entonces el Xacobeo de 2027 y el Mundial de Fútbol de 2030.