Cuenta atrás, aún sin procedimiento, para que los hoteles de A Coruña carguen la tasa turística

Los hoteles y la hostelería de Santiago han presentado un recurso judicial contra la tasa turística aprobada este verano. El texto ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pocos días antes de que, según acordó el sector con el Ayuntamiento, comenzase su aplicación.

En A Coruña, la misma tasa aprobada en el Pleno municipal (con el voto en contra del PP) entrará en vigor el próximo lunes 29 de septiembre, según anunció hace casi un mes el Concello tras una reunión con la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco).

Pero los sectores afectados desconocen aún el texto definitivo de la ordenanza que definirá y regulará la implantación del recargo a las pernoctaciones de turistas en hoteles y otros alojamientos.

En ese texto, que debería publicarse antes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que entre en vigor, trabajan de la mano los empresarios hoteleros y hosteleros con los técnicos del Concello con el fin de que se determine el procedimiento técnico y operativo para cobrar la nueva tasa e ingresarla después en las arcas municipales.

De acuerdo con la ordenanza aprobada en el Pleno, los turistas que se alojen en A Coruña deberán pagar un recargo de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según el tipo y la categoría del alojamiento (viviendas de uso turístico, pensiones, hoteles).

Pescadores y turistas en O Parrote de A Coruña. Quincemil

Habrá excepciones, entre ellas, los cruceros hasta 2026 y grupos como los deportistas federados que participen en competiciones oficiales, menores de edad, personas hospitalizadas, asistentes a congresos y profesores universitarios.

"Todas las posibilidades" en A Coruña

¿Es posible que la medida tomada por el sector en Santiago se pueda repetir en A Coruña, donde hoteles y hosteleros alegaron contra la tasa turística en su proceso de tramitación? "Necesitamos conocer antes cómo será el texto final de la ordenanza. Lo valoraremos y tomaremos decisiones. Y ahí se abren todas las posibilidades", responden fuentes de ambos sectores consultadas por Quincemil.

"El sector está unido, y el sentir de Santiago se comparte en A Coruña", añaden las fuentes. "No estamos de acuerdo con el sentido de esta tasa. Su aplicación no es sencilla. Entre otras cosas, supone una modificación del sistema de cobro de reservas para cobrar un impuesto que luego se tiene que ingresar al Ayuntamiento".

Uno de los aspectos en los que más se trabaja antes de publicar la ordenanza en el BOP para que se pueda aplicar es precisamente la adaptación informática en los sistemas de facturación para el cobro de la tasa. Fuentes municipales indican que hay "reuniones explicativas con el sector en las que se informa" del proceso.

Discrepancias por la justificación de la tasa

El presidente de Hospeco, Agustín Collazo, en representación de NH Hoteles España, fue uno de los agentes que alegaron contra la aprobación de la ordenanza para regular la tasa turística. Su texto fue apoyado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y por la terminal de pasajeros del puerto Corunna Cruise Terminal.

La Autoridad Portuaria, la Asociación de Usuarios do Porto da Coruña (Ausport), el grupo municipal del PP y un particular también alegaron. Sus reclamaciones fueron desestimadas.

En Santiago, las protestas han pasado de la vía administrativa a la judicial. El recurso presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC) se apoya en un informe de la Universidade de Santiago firmado por los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y María Bastida, doctora en Organización de Empresas.

Entre otros aspectos, el estudio sostiene que no existe déficit fiscal derivado del turismo que justifique la aplicación del nuevo gravamen y que la propuesta del Ayuntamiento de Santiago no acredita la "necesidad concreta" de la tasa.

Las alegaciones de Hospeco presentadas en A Coruña durante la tramitación de la tasa apuntaban que la propuesta municipal "no justifica debidamente la necesidad de buscar un aumento de financiación por parte del Concello, al exponerse de forma genérica que la presencia del turismo implica un mayor desembolso para prestar determinados servicios como la basura, el agua, la limpieza y la seguridad, que ya se financian con cargo a las tasas e impuestos que pagan los establecimientos hoteleros".

El Gobierno local defiende la implantación de la tasa turística "no como una traba al turismo", según ha insistido su portavoz, José Manuel Lage, sino como una consecuencia del "incremento del turismo de forma sostenida" y del "impacto real que genera en los barrios y en los servicios municipales, como la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento del espacio público".