Atraca en el puerto de A Coruña el ‘Seven Seas Grandeur’, uno de los cruceros más lujosos del mundo

El crucero, esta mañana en el puerto de A Coruña. Quincemil.

El muelle de Calvo Sotelo, en A Coruña, acoge hoy al crucero Seven Seas Grandeur, uno de los más lujosos del mundo y que ha hecho parada en la ciudad herculina a modo de escala.

La embarcación ha atracado a primera hora y estará hasta las 17:00, para continuar rumbo al puerto de Leixões en Matosinhos, a escasa distancia de Oporto, en Portugal.

Con capacidad para 750 viajeros y más de 500 tripulantes, sus 372 suites tienen diferentes medidas, desde los 28 a los 413 metros cuadrados tal y como recogen en su ficha oficial en internet. Su construcción se inició en 2021.

Destacan, por encima de todas, la suite Regent, que cuenta con dos habitaciones amplias, cama de gran tamaño, comedor propio para doce personas, spa privado, sauna, baño de vapor e incluso jacuzzi.

Las zonas comunes también disponen de varios establecimientos de lujo, casino y un teatro a doble altura donde se realizan diferentes conciertos. Todo ello sumado a un lounge donde se sirven unos cócteles exclusivos.

En paralelo, ofrece un delicioso servicio de gastronomía francesa, con toque moderno, e incluso creaciones parasiáticas.

Triple escala

A Coruña acoge hoy también la escala de otros dos cruceros. Se tratan de Arvia, que está en la ciudad desde las 7:30 a las 17:00, y del Independence of the Seas, que atracó a las 9:00 y zarpará a las 17:00.

Desde pandemia, y especialmente en los últimos años, A Coruña se ha convertido en un lugar de escala recurrente para este tipo de embarcaciones.