La Xunta tilda de "esperpento" las declaraciones de Puente sobre los transportes en Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha tildado de "auténtico esperpento" las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a las incidencias en los servicios ferroviarios y la situación del transporte aeroportuario.

Este jueves, según informa Europa Press, el ministro defendía la decisión de suprimir frecuencias de alta velocidad ferroviaria en A Gudiña alegando que el tráfico a Galicia se ha incrementado un 40%.

Además, ante la afirmación de Puente de que Aena y el Ministerio no pueden hacer "una política de tasas pensando en los beneficios de la operadora Ryanair" y que augurase dos años más de incidencias en la alta velocidad ante la necesidad de adaptación, ha criticado que no ofrezca "soluciones".

"Hace pocas semanas diciendo que el tren estaba en su mejor momento de la historia", ha dicho para asegurar que desde la Xunta se alertó que "desde que entró el servicio el AVE no se cumplían los horarios y las expectativas que había".

Respecto al AVE, Puente afirmaba este jueves que la alta velocidad "no es un elemento vertebrador de la España vaciada". "Es un sistema de transporte comercial, no un servicio público. Si para en todas partes no es competitivo. Y, si no es competitivo, no sirve para los fines que tiene previstos", ha añadido.

Interpelado por el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien ha pedido apostar por el Corredor Atlántico y le ha instado a no "presumir" de un AVE que llegó a Galicia a finales de 2021, Puente ha recalcado que "si hay una tierra que puede presumir de mejora ferroviaria en España en los últimos años, esa es Galicia".

"No se despeina, no ofrece soluciones", le ha reprochado este viernes Diego Calvo que, a ello, ha sumado las decisiones adoptadas por Ryanair con el cierre de la base de Santiago de Compostela y el cese de operaciones en Vigo.

Al respecto, ha incidido en que se trata de una "competencia estatal", a lo que ha sumado los beneficios de Aena. "Y ahora quiere que pongamos dinero para traer distintas compañías aéreas", ha criticado para pedir al Ministerio "que arregle esta situación y cambie la actitud con Galicia".

Puente anunció además que la próxima semana presentará en la Cámara baja las conclusiones del estudio de tren de cercanías para Galicia.

Pedro Blanco pide a la Xunta no ponerse "de perfil" y "actuar" ante la salida de Ryanair

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado al Ejecutivo autonómico a que se "ponga al frente de las responsabilidades" y trabaje "conjuntamente" con los municipios afectados por la salida de Ryanair de la comunidad para "abrir nuevas vías turísticas".

"Es bueno que hable con los ayuntamientos que piden la implicación de la Xunta y que la Consellería correspondiente se moje", ha señalado para incidir en que "tiene que actuar, ponerse en marcha y no de perfil".

Asimismo, ha añadido que esta salida de la compañía aérea es "absolutamente injustificable". Lo ha hecho en declaraciones a los medios ante la Delegación del Gobierno y tras un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de Rosalía, de 54 años, acontecido en Granada el pasado 24 de agosto y declarado Violencia de Género.

Blanco ha insistido en que la Xunta "lo que debe hacer es, más que justificar ese tira y afloja — de Ryanair—, ponerse al frente y trabajar, no ausentarse ni confrontar con el Gobierno" y ha incidido en que el Ejecutivo central está "apostando por las infraestructuras, también las aeroportuarias".

En este sentido, cuestionado por la implantación del Plan de tren de cercanías, ha asegurado que se va a presentar "de carácter inmediato" y sobre él ha recalcado que es "importante para toda Galicia".

"Cuando tengamos el plan hablaremos de las necesidades que ahora surgen", ha añadido para apuntar que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó este jueves que "ese compromiso que tenía para el último trimestre del año va a ser incluso mucho antes, la semana que viene lo veremos". "Cumplimos", ha apostillado.