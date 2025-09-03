El Clúster Turismo de Galicia teme que suban de precio los billetes de avión tras el anuncio de Ryanair

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, señala que desde el sector temen la subida del precio de los billetes. después de que Ryanair anunciase el cierre de su base en Santiago y la cancelación de todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte.

Pardal asegura que existe "mucha preocupación", a pesar de que ya eran conocedores de esta posibilidad desde hace un año, y señala que la pérdida de 1.200.000 asientos "puede repercutir negativamente" en las cifras de ocupación hotelera de toda la comunidad y supone "una de las peores noticias para la desestacionalización".

El presidente del Clúster Turismo de Galicia ha denunciado la "falta de voluntad política" para solucionar la descoordinación aeroportuaria que hay entre los tres aeropuertos, a lo que se suman las "insuficientes frecuencias" de AVE: "Cada vez estamos más aislados en esta comunidad y jugamos en clara desventaja con otros destinos a la hora de competir".

El sector considera que el panorama es "francamente negro", puesto que el resto de las compañías tampoco tiene aviones para colocar en nuevas rutas que vengan a Galicia. El aumento del precio de los billetes, condicionado por una mayor demanda de vuelos, también es una preocupación.

"Los billetes en Galicia son muchísimo más caros que en otros aeropuertos. Nos cuesta cada vez salir mucho más, porque la demanda es mucho mayor que la oferta y los algoritmos de las compañías así lo detectan", ha explicado Pardal.

Los mayores perjudicados, ha añadido el presidente de la entidad, son los gallegos y aquellas personas que quieran conocer la comunidad, al mismo tiempo que ha lamentado que la política aeroportuaria que tiene el Gobierno de España con Galicia es "insuficiente y desoladora".