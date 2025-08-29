El turismo nacional se asienta en A Coruña: crece el periodo de estancia y el interés en la ciudad

A Coruña está viviendo una magnífica campaña de turismo de verano, un hecho que se puede constatar con tan solo dar un paseo por calles como la Real y fijarse en la disparidad de acentos que se escucha a los transeúntes.

La oficina de turismo, a falta de datos y cifras definitivas, constata esas buenas sensaciones. "Ha subido bastante el turismo, sobre todo el turismo nacional", explican en conversación con Quincemil.

Una de las explicaciones que se pueden encontrar a este incremento es el propio clima de A Coruña, sumando a la situación privilegiada de playas a las orillas de sus calles, que la hace muy apetecible para el visitante nacional que busca un remanso de desconexión sin perder el contacto con los servicios que ofrece una ciudad.

Además, uno de los parámetros a tener en cuenta es la media de edad, que ha crecido con respecto a los mismos períodos del año anterior.

La procedencia de ese turista nacional tiene un marcado carácter: del sur de Madrid para abajo. Así, desde la propia capital de España, pasando por ciudades como Valencia o las principales de Andalucía, ha crecido el trasiego de turistas que pasan sus días de descanso en la ciudad de María Pita.

La gran mayoría se acaba sintiendo impresionado por la calidad de vida, hasta el punto de preguntar incluso por la situación de la vivienda para comprar un piso y trasladarse de forma definitiva.

Aumentan las escalas de cruceros en duración y número

Uno de los factores importantes en cuanto a cifras llega procedente de las escalas de cruceros. La ciudad ha experimentado un crecimiento en ese sentido, tanto en número de cruceros que detienen su camino en A Coruña como en el tiempo de escala.

Este hecho contrasta con la bajada de las cifras en otras ciudades gallegas, entre ellas Vigo, en este aspecto.

La campaña de verano, hasta el 15 de septiembre

A Coruña mantiene los horarios especiales habilitados de verano hasta el 15 de septiembre. No obstante, desde la oficina de turismo recuerdan que las cifras empiezan a bajar a partir del día 8, con el regreso de la actividad académica.

A falta de totalizar las cifras definitivas, será un buen verano en términos turísticos.

La tasa turística no impactará en esta campaña

Tras el anuncio del ayuntamiento de A Coruña de que la implementación de la tasa turística tendrá lugar al fin de la campaña de turismo de 2025, su entrada en vigor no va a condicionar los números.

No obstante, su puesta en marcha sí puede tener efectos en futuros periodos, por lo que habrá que estar atentos a su impacto.