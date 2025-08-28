La tasa turística de A Coruña ya tiene fecha: se aplicará desde el 29 de septiembre

Cuando el Gobierno municipal de A Coruña anunció a comienzos de este año que empezaría a cobrar un impuesto a los turistas por alojarse en la ciudad, el sector turístico local, además de expresar su rechazo, se hizo varias preguntas: por qué, ya en este verano o a partir de cuándo, quién deberá pagar esa tasa, por qué importe, de qué manera.

Algunos de estos interrogantes han sido despejados este jueves, casi un mes después de que en mitad del verano se aprobara el recargo de forma definitiva en el Pleno (solo con el voto en contra del PP) y a pocos días de que termine agosto. La tasa turística se aplicará previsiblemente a partir del 29 de septiembre, con el fin de la temporada estival.

Las dudas y el proceso de implantación han sido abordados este jueves en una reunión entre el Concello y la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Hospeco, que formuló alegaciones contra la tasa que fueron rechazadas.

La tasa turística aún no ha entrado en vigor, lo hará en septiembre un día después de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. El día 29 es lunes, por lo que la publicación sería el viernes 26, ya que no hay en fin de semana.

La fecha tranquiliza al sector, preocupado de entrada por el proceso técnico de implantación de la tasa en los establecimientos en los últimos días del verano. "Salgo tranquilo de la reunión, no satisfecho porque no me parece bien esta tasa, que creo que no es buena para los hoteles ni para la ciudad, donde un 60% de ocupación media no nos convierte en un problema", opina el presidente de Hospeco, Agustín Collazo.

Reunión, este jueves, entre el Concello y el sector hotelero de A Coruña.

"Queremos dar todas las facilidades posibles al tejido hostelero de A Coruña en esta transición inicial hacia la implantación de la tasa, que entendemos que es necesaria porque el turismo se está incrementando de forma sostenida y eso genera un impacto real en los barrios y en los servicios municipales: limpieza, recogida de residuos o mantenimiento del espacio público”, explica el concejal de Facenda e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage.

Cómo se aplicará la tasa

De acuerdo con la ordenanza que regulará el recargo turístico en A Coruña, primera ciudad gallega que la implanta, los turistas que pernocten deberán pagar un recargo de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según el tipo y la categoría del alojamiento (viviendas de uso turístico, pensiones, hoteles).

Los cruceros abonarán la tasa a partir de 2026, y quedan exentos del abono grupos como los deportistas federados que participen en competiciones oficiales, menores de edad, personas hospitalizadas, asistentes a congresos y profesores universitarios.

Tampoco pagarán las personas acogidas a programas sociales de la Unión Europea o quienes deban hacer estancias motivadas por obras en su vivienda habitual o personas con una discapacidad superior al 65%.

Las exenciones se tramitarán cubriendo un formulario específico que el Concello distribuirá entre las asociaciones y agrupaciones del sector en A Coruña.

Los establecimientos abonarán la tasa a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio las correspondientes al primer semestre, y entre el 1 y el 20 de enero, las de la segunda mitad del año.

Con tiempo para los ajustes técnicos

Collazo celebra que la entrada en vigor de la tasa turística se produzca dentro de un mes, lo que da tiempo a los hoteles a resolver "otras dudas" y a cambiar sus sistemas informáticos o de facturación para ajustarlos a la aplicación del recargo que deberán afrontar los clientes.

"No es una traba al turismo. Se grava a los visitantes con cantidades muy pequeñas que contribuyen a mejorar los servicios públicos" José Manuel Lage, portavoz del Gobierno de A Coruña

"Se va a mantener el diálogo en un grupo técnico con quien ha elaborado la ordenanza para que podamos adaptarnos a la nueva situación. Agradecemos que se espere a después del verano, pero llegamos con la luega fuera", admite el presidente de Hospeco, que a lo largo de la reunión expuso las "casuísticas" de cada hotel de la ciudad.

El Ayuntamiento recuerda que el importe de la tasa es más bajo que el de otras ciudades españolas que la aplican, como Barcelona, y estima que A Coruña no perderá turistas. "No se grava a los hoteles, se grava a los visitantes con cantidades muy pequenas que contribuyen a mejorar los servicios públicos. No supone ninguna traba al turismo", expresa Lage..

Santiago de Compostela ha retrasado a octubre, tras una petición de los hosteleros, la aplicación de la tasa turística, que también aprobó en el Pleno. Vigo ha iniciado el proceso de tramitación.