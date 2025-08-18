El Concello da Coruña sobre la tasa turística: "Se están produciendo contactos con el sector"

El próximo mes de septiembre, A Coruña estrenará la tasa turística, un recargo de entre 1 y 2,5 euros por persona y día para los turistas que pernocten en la ciudad. Se trata del importe aprobado por el Gobierno local, que recibió luz verde de forma definitiva en el Pleno del pasado jueves 31 de julio.

El Concello señaló que, antes de su entrada en vigor, se celebrarían reuniones con el sector hotelero de la ciudad. A dos semanas de que concluya agosto, este lunes 18, el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, confirmó que se "están produciendo contactos y reuniones" de intercambio de opiniones y de sugerencias con el sector.

El edil explicó que, a lo largo de este mes, se continuará afinando la propuesta. "Son reuniones que se están impulsando desde la Concellería de Hacienda, que es la que tiene la competencia de realizar propuestas de carácter fiscal", añadió Gonzalo Castro.

El impuesto, respaldado por el BNG y rechazado por el PP, recibió la aprobación inicial en el Pleno de junio. Hoteles, hosteleros, la Autoridad Portuaria, usuarios del puerto y particulares presentaron alegaciones. La única modificación respecto a la versión inicial es la ampliación de los colectivos exentos: ahora también lo serán los docentes universitarios y los viajeros por congresos que se alojen menos de cinco noches.

De esta manera, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en septiembre, la tasa turística entrará en vigor para los turistas que hagan noche en A Coruña. Los cruceros que hagan escala en la ciudad no estarán sujetos al impuesto hasta enero de 2026.