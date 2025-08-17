La "huida" del calor, razón clave por la que las Rías Altas, en A Coruña, ganan turistas

La fuerza del turismo en una ciudad o una zona se suele evaluar al final de la temporada estival, cuando las cifras que ofrecen las fuentes oficiales (hoteles, administraciones) permiten hacer comparaciones anuales. Mientras avanza el verano se puede ir notando si el turismo sube, baja o se estabiliza. En las Rías Altas de A Coruña la tendencia es creciente en 2025.

¿Hay un boom turístico en los concellos bañados por los seis estuarios (A Coruña, Betanzos, Ares, Ferrol, Cedeira, Ortigueira) que desembocan donde confluyen el Atlántico y el Cantábrico? Las fuentes turísticas consultadas por Quincemil prefieren no emplear ese término, boom, aunque confirman que este verano han aumentado los visitantes y turistas.

Hay una razón en la que los consultados coinciden para explicar el aumento de viajeros en sus hoteles y alojamientos: el clima, más benévolo en la costa gallega que en el resto de España, castigado en julio y agosto con prolongadas olas de calor.

La celebración de fiestas o eventos culturales, la oferta senderista de algunos ayuntamientos o los precios más contenidos en relación a otras zonas de Galicia son también motivos que, según las fuentes profesionales, han incrementado el flujo de visitantes en las Rías Altas.

Playas, paseos, fiestas y senderismo en Oleiros y Miño

Oleiros, contiguo a A Coruña, advierte que “se percibe” más gente este verano que los anteriores, aunque es prudente y espera “al final del verano” para conocer la afluencia real de turistas. Fuentes municipales apuntan que "vecinos de A Coruña, Cambre y Culleredo" tienen como preferencia "las playas y paseos" de Oleiros cuando la climatología es favorable.

Señalan que en el municipio no ha aumentado la oferta hotelera y se felicitan por haber prohibido la actividad de las viviendas de uso turístico. Por eso atribuyen más bien el repunte turístico a las estancias de paso que a las pernoctaciones, una situación a la que contribuye "un modelo atractivo y sano de fiestas" y la organización de actividades como Alfaroleiros.

Senda dos Sentidos, en el municipio de Miño. Turismo de Miño

Madrid, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Andalucía y últimamente, como novedad, otros países. Estos son los lugares de procedencia de turistas en Miño, detalla el concejal de Turismo, José Manuel Pantín.

"Los visitantes de Madrid y el Noroeste peninsular son de siempre. Encuentran en las Rías Altas un refugio climático, además de mayor facilidad para encontrar alojamientos y precios no tan altos como en las Rías Baixas. En Miño les gusta practicar un turismo activo, conocer su red de sendas y bucear en la cultura gallega, como muchos andaluces que viajan a A Coruña y Santiago o hacen el Camino", radiografía Pantín.

Este año, añade, se han visto por el municipio turistas procedentes de Francia, Estados Unidos y países asiáticos. Familias con hijos pequeños y jubilados son numerosos entre "distintos perfiles" de visitantes.

Música, fiestas, surf y la costa de Ferrolterra

Más al norte en la provincia de A Coruña, Ortigueira y Valdoviño ofrecen costas idóneas "para quienes huyen del calor" del resto de España, sobre todo en los días finales de julio y la primera quincena de agosto.

En Ortigueira, la Oficina de Turismo nota "más constancia, menos picos en el tránsito turístico". En julio, la gente joven invade el municipio con motivo del festival internacional de música céltica; el resto del verano sube la edad de los turistas, "con mayores de 40 años, familias con y sin hijos y jubilados", que, "aunque acuden a fiestas buscan tranquilidad".

Ría de Ortigueira desde la Sierra de A Capelada. Wikipedia Rías Altas

Sí se advierte "más gente", dice la técnica de Turismo Milagros Fraga. "Hay quien se aloja uno o dos días y quien lo hace quince o más días". Hoteles, que "no hay muchos", apartamentos y pisos de uso turístico se llenan, añade. Este año ha sido un éxito el programa municipal de rutas de senderismo guiado, al que se han apuntado muchos visitantes.

Valdoviño mantiene el nivel de visitantes de otros años, calcula Carla Picos en su Oficina de Turismo. Dado el aumento de consultas en su puesto de trabajo en las últimas semanas, prevé numeroso público nacional e internacional en la Baixada de Carrilanas a San Mamede y el Pantín Classic de surf la última semana de este mes.

Banco de Loiba. Shutterstock

"Lo que más se advierte es que la gente huye del calor. Muchas personas se alojan en campings y se nota mucho que quieren conocer atractivos de la costa de Ferrolterra: San Andrés de Teixido, Fragas do Eume, el banco de Loiba, Ortegal, Bares", repasa Picos. Madrid y País Vasco, añade, son los puntos de procedencia principales de la mayoría de turistas.