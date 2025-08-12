Los hosteleros de A Coruña, expectantes ante el puente de un agosto "más flojo" de lo esperado

El puente de agosto se presenta como una buena oportunidad para el sector hostelero en A Coruña, y más aún cuando el puente cae de viernes a domingo. La ciudad viene de cerrar el mes de julio con una ocupación hotelera del 88%, con tres puntos más que el año pasado.

Según Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y director del Hotel Finisterre, se espera que los hoteles del centro de la ciudad alcancen una buena cifra de ocupación con los viajeros de última hora. Sin embargo, admite que la primera semana de agosto ha sido "más floja de lo que esperábamos".

Para este mes, el sector se había marcado un objetivo del 90% de ocupación, aunque prevén que esta sea un poco más baja. "Con los buenos datos de julio, se compensaría el cómputo global del verano", apunta Collazos.

El puente de agosto estará respaldado por los viajeros que realizan desplazamientos cortos y que reservan a última hora para disfrutar de un fin de semana largo en la ciudad. "No se notará mucho en los porcentajes porque ya suelen ser buenos en este mes, lo que hace que los picos no sean tan marcados como en otros puentes del año", explica el empresario.

Asimismo, Collazos también destaca que el buen tiempo juega a favor del turismo local: "Nuestras temperaturas suaves atraen a quienes buscan un clima más agradable y quieren escapar de las temperaturas extremas que se registran en gran parte del litoral mediterráneo y atlántico del sur".