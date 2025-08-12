El aeropuerto de A Coruña crece un 4,3% hasta julio, con 744.356 pasajeros en lo que va de año

El Aeropuerto de A Coruña registró 744.356 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un crecimiento del 4,3% con respecto al mismo periodo de 2024. Las operaciones, un total de 9.495, han crecido en este periodo un 12%.

La infraestructura de Alvedro contabilizó en julio 113.126 pasajeros, un 0,3% más que en julio de 2024. De los pasajeros de vuelos comerciales (113.021), 101.817 realizaron trayectos nacionales y 11.204, internacionales.

En cuanto al número de vuelos, en el aeropuerto coruñés operaron, en julio, 1.546 aeronaves (un 7,1% más), de las que 885 fueron operaciones comerciales (un 4,4% más): 751 a destinos nacionales y 134 a destinos internacionales, según los datos de Aena.

Los aeropuertos del Grupo Aena cerraron el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.