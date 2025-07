Los dueños de pisos turísticos reclaman a Galicia que inste a retrasar el Registro Único estatal

El Registro Único de Arrendamientos turísticos y temporales ha entrado en vigor hoy martes, 1 de julio. Con esta herramienta, el Estado quiere regular y controlar los alquileres de corta duración que han aumentado en los últimos años, que en algunas comunidades ya figuran en otro registro, como el de empresas y actividades turísticas de la Xunta de Galicia, el REAT.

Cuatro Gobiernos autonómicos, todos con el PP al frente o en coalición, han presentado recursos contra el registro único estatal obligatorio desde hoy al considerar que su implantación invade competencias que ellos ejercen a través de sus registros.

La Xunta no ha tomado la misma medida que los gobiernos de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Canarias. Los propietarios de viviendas de uso turístico de Galicia agrupados en Aviturga han solicitado a Turismo que pida al Estado una moratoria de al menos cuatro años para que los titulares de las viviendas las adapten progresivamente al decreto regulador.

En el texto remitido a la Xunta, Aviturga señala que las viviendas ya inscritas en el REAT "ya cumplen con las exigencias autonómicas", por lo que, estima, "deben quedar exentas" del registro único obligatorio.

La asociación calcula que el 90% de estas propiedades de alquiler turístico están sin registrar, sobre todo en municipios pequeños y rurales. Ahora el decreto crea una ventanilla única para centralizar los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos.

Los propietarios creen que esta nueva condición es costosa, compleja y elevará la carga de trabajo en los ayuntamientos, causando "mayores demoras" en la obtención de los códigos necesarios para figurar en el registro único.

Andalucía, a través de su consejero de Turismo, ha criticado al Gobierno por imponer un real decreto sin diálogo previo con las comunidades. El registro único creará "más inseguridad, confusión y caos", auguró Arturo Bernal.

La consellera de Turismo del Gobierno valenciano, Marián Cano, ha criticado la medida por "ignorar los sistemas autonómicos ya vigentes, duplicar carga administrativa y no contemplar mecanismos de control ni sanción efectivos".

"Trámites burocráticos"

Por estas mismas razones, Aviturga ha pedido a la Xunta que inste al Gobierno del Estado a retrasar su aplicación. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha atribuido hoy en A Coruña a "trámites burocráticos" que haya pisos de uso turístico que no estén todavía en el registro (unas 7.000 de un total de 23.000), como obliga la normativa estatal.

"Cumplimentaremos la normativa que existe. Tenemos un decreto autonómico y Presidencia a través de Turismo está actuando en consecuencia. Imagino que hay trámites burocráticos y no se han dado de alta todas las viviendas que deben estar registradas", explicó Allegue.

¿En qué consiste el registro único?

La vigencia a partir de hoy del Registro Único estatal obliga a los titulares de viviendas de alquiler turístico o temporal a solicitar primero a su Ayuntamiento el inicio de actividad para disponer de título habilitante de la misma.

En el caso de A Coruña, donde se acaba de aprobar de forma definitiva una ordenanza reguladora de pisos turísticos, el Concello solo podrá conceder el título habilitante a las viviendas que estén en plantas bajas, primeras plantas sin pisos debajo y en edificios ocupados en su totalidad por estos alojamientos.

Cargos de la Xunta, el grupo local del PP y el Gobierno de A Coruña, este martes ante el edificio del Plan Rexurbe en San Andrés que será rehabilitado.

Con este requisito que recoge la ordenanza, Aviturga estima que alrededor del 80% de las viviendas de uso turístico que hay en A Coruña, 1.405 según el REAT, tendrán que dejar de operar.

Una vez que los propietarios tengan el título municipal, la cédula de habitabilidad y la referencia catastral, así como información sobre la vivienda, podrán obtener un número de registro en el Colegio de Registradores. Este es el número que figurará en el Registro Único, que permitirá a los dueños publicitar sus viviendas en internet; si no tienen este código, los anuncios serán retirados de las plataformas de alquiler vacacional.

La Xunta reclama conocer el plan estatal de vivienda

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, demandó hoy en A Coruña al Gobierno central la convocatoria de la conferencia sectorial para abordar el plan estatal de vivienda, y rechazó que exista ya un acuerdo con Galicia en esta materia.

"No tenemos el texto de ese futuro plan estatal y no hay acuerdo con Galicia porque no se convocó la conferencia sectorial de las comunidades autónomas, que es donde se debe acordar", aclaró la conselleira.

"En los contactos hasta ahora solo se habló de financiación. Lo que exigimos es convocar la conferencia sectorial porque necesitamos conocer ese plan estatal", insistió.