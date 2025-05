La tasa turística en A Coruña, un impuesto "sin fecha" que divide a la oposición y enfada al sector

Santiago tiene tasa turística desde el 16 de mayo, cuando el Pleno aprobó la ordenanza que la regulará con el apoyo del Gobierno local (BNG), Compostela Aberta, PSOE y los concejales no adscritos y la abstención del PP. Este verano, por tanto, las personas que pernocten en Santiago deberán pagar un impuesto que grava su estancia por día de entre 1 y 2,5 euros, con un máximo de cinco días.

A Coruña, que en enero pasado anunció que también aplicaría este verano la tasa turística con las mismas cuantías por persona y noche, aún no tiene ordenanza reguladora. El Concello ha "iniciado los trámites que culminarán" en la norma, señalan fuentes municipales, pero "no hay fecha fija" de implantación.

Esta tramitación no incluye de momento el diálogo con los sectores directamente afectados, como la hostelería y los hoteles de la ciudad, que ya han manifestado la oposición a que se aplique esta tasa. Consultados por Quincemil, sus portavoces responden, a un mes del comienzo del verano, que no ha habido contactos municipales con el sector y desconocen qué medidas concretas se determinarán.

La ordenanza, una vez elaborada con o sin el concurso de los sectores turísticos, deberá pasar antes por la Junta de Gobierno Local y a continuación ser sometida a votación en el Pleno. Al PSOE le bastaría con el apoyo del BNG, que ha promovido la aplicación de la tasa turística en Santiago, para aprobar la norma.

Los nacionalistas, a la espera de recibir la propuesta de A Coruña, apoyan la medida. "O BNG non só incluí a taxa no seu programa electoral, por iniciativa nosa aparece no Pacto de Investidura que asinamos co PSOE. A experiencia demostra que alí onde se aplicou non se produciu ningunha mingua no número de turistas. Ninguén vai deixar de vir á Coruña por ter que pagar unha taxa que xa se aboa en centos de cidades", expone el concejal David Soto, responsable de Turismo en el grupo del BNG.

"Ninguén vai deixar de vir á Coruña por ter que pagar unha taxa que xa se aboa en centos de cidades. Ben xestionada a recadación, compensaráse á veciñanza polo uso dos servizos públicos municipais por parte dos turistas, e a cidade será máis atractiva para os visitantes" David Soto, responsable de Turismo no grupo municipal do BNG

"Ben xestionados os recursos que se recaden coa taxa, servirían para compensar á veciñanza da Coruña polo uso dos bens e servizos públicos municipais por parte dos turistas e, como consecuencia disto, tamén para facer que a cidade sexa máis atractiva para as persoas visitantes", añade Soto.

El PP cree que A Coruña "no necesita" una tasa turística porque recibe menos turistas que "las grandes ciudades". "Crear este impuesto no parece ser la solución porque puede provocar que una persona diga que si A Coruña es más cara, se vaya a otra ciudad", opina el portavoz, Miguel Lorenzo. "Desconocemos la propuesta del Gobierno municipal porque no nos ha trasladado ninguna información, como es habitual. A estas alturas de año aún no hay ni fecha para que lleven la tasa al Pleno".

Hoteles, viviendas turísticas y hostelería, en contra

Si A Coruña tuviera finalmente tasa turística, se sumaría a Santiago como únicas ciudades de Galicia en aplicar este impuesto, con cuya recaudación, según defienden sus gobiernos, se invertiría en mejorar las condiciones turísticas del propio destino. El portavoz del Ejecutivo local, José Manuel Lage, avanzó hace cinco meses que la medida permitiría a A Coruña "jugar en la liga de las grandes ciudades" y se comparó con París, Venecia y Barcelona. Estimó que se ingresarían 2,5 millones de euros.

"Crear este impuesto no parece ser la solución, porque puede provocar que una persona diga que si A Coruña es más cara, se vaya a otra ciudad" Miguel Lorenzo, portavoz del grupo municipal del PP

La tasa que gravará a los visitantes que hagan noche en la ciudad afectaría a hoteles, hostales y viviendas de uso turístico; también a los cruceristas de corta estancia que permanezcan menos de doce horas en la ciudad, según señaló Lage.

El sector hotelero, apoyado en que el nivel de ocupación en A Coruña es inferior al de los grandes destinos turísticos, es contrario a que se imponga la tasa. "La ciudad no está tensionada en el sector hotelero, en ningún momento del año tenemos un nivel de ocupación del 100%. Es una noticia muy negativa. No vivimos una sobresaturación que conlleve un mayor uso de servicios por parte de los clientes que vienen a alojarse a nuestros establecimientos", consideraba el presidente de Hospeco, Agustín Collazos, al conocer el plan del Concello.

Esta postura la comparte otro segmento turístico con el que los hoteles no tienen afinidad, el de las viviendas de uso turístico. "No creemos que A Coruña sea en absoluto un destino saturado, ni que haya un coste que generen los turistas que no se pueda asumir con el presupuesto ordinario. Nuestro turismo es estacional y no genera un desgaste o una excesiva afluencia a determinadas áreas", señala el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano.

Y otro sector relacionado con el turismo, el hostelero, también se ha opuesto a la tasa turística “desde el minuto uno”. El presidente de la asociación provincial, Héctor Cañete, cree que su implantación "afectaría negativamente a la competitividad del destino", según trasladó al Gobierno local este mes en una mesa sectorial para abordar el modelo de hostelería deseado para A Coruña, donde pidió que se descarte aplicar el impuesto.