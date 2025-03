Raxoi prevé que la tasa turística de Santiago de Compostela entre en vigor este verano

El Concello de Santiago espera que la tasa turística entre en vigor este verano. Así lo han confirmado este viernes la concejala de Turismo, Míriam Louzao, y el concejal de Economía e Facenda, Manuel César Vila, después de reunirse con el sector turístico y entidades sociales de la ciudad.

Xunta Galicia tendrá tasa turística y serán los concellos que deseen aplicarla los que fijarán la cuantía

Una reunión "moi productiva e necesaria" en la que los ediles presentaron a los representantes del sector turístico y entidades culturales, sociales y vecinales el borrador del modelo de ordenanza fiscal así como la propuesta de crear un Foro de Turismo Sostenible.

"Parecíanos moi importante ter esta xuntanza para explicar este borrador e este foro", ha señalado Louzao. Ahora, están abiertas las consultas previas para que aquellos que lo deseen presenten sus aportaciones. Una vez finalizado, "empezaremos con todo o trámite administrativo para que poder poñelo en marcha e que sexa realidade canto antes", ha apuntado la responsable de Turismo.

Por su parte, el edil de Facenda ha explicado que el borrador está "moi traballado pola Tesoureria do Concello", departamento que lidera a nivel fiscal el desarrollo de la tasa. Con esta apertura a las asociaciones, quedan pendientes de incluir en el borrador alguna de las aportaciones que se presenten. "A partir de aí, solicitar os informes técnicos antes de ir á xunta de goberno, comisión informativa de Facenda e pleno", ha explicado. Tras la tramitación, la ordenanza tiene que someterse a exposición pública durante 30 días antes de entrar en vigor. "No verán sería factible ter aprobada a taxa", ha destacado el edil.

Por su parte, Louzao ha señalado que en general la recepcividad es buena aunque ha reconocido que hay una parte del sector, principalmente quien tiene que recaudarla, que "é un pouco reacio porque o ve como unha carga administrativa máis". No obstante, ha insistido en que sucedió lo mismo en otras ciudades en las que se puso en marcha la tasa: "Ao principio o sector non o vía como algo positivo pero ao ver que o recadado tiña un impacto positivo no propio sector, a receptividade foi maior. Estamos seguras de que en Compostela pasará o mesmo".

Recaudación

El concejal de Facenda ha recordado que según recogen los presupuestos de 2025, la previsión de recaudación es de 2,6 millones de euros. "Unha previsión na que a nivel temporal fomos algo optimistas pero a nivel de cálculo fomos bastante conservadores", ha explicado el concejal, quien señaló que las cantidades que se manejaban en el estudio previo eran superiores.

Sobre el destino de dicha recaudación, la concejala de Turismo ha recordado que según recoge la ley, el Concello decidirá en qué se invertirá el 20%, mientras que el 80% restante se acordará con el sector. Para ello, el Concello propone crear el Foro de Turismo Sostenible, "un órgano no que se falará de todo o relacionado co turismo e no que se debatirá en que se invertirá todo o recadado con ese imposto de estadías.

Preguntada sobre cómo tiene previsto invertir el Concello, Louzao ha explicado que "o lóxico é que poida valer para facer investimentos no propio concello que melloren a vida da cidadanía e do que os visitantes se van atopar cando chegen". Mejorar el patrimonio de la ciudad, tener espacios más cuidados, más limpieza o más seguridad son algunas de las cuestiones planteadas por la edil.

"Queremos equilibrar a diferenza que hai entre os gastos que ten un concello pequeno como Compostela polo impacto que provoca a cantidade de persoas que nos visitan en relación das persoas que habitan a cidade".