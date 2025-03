Santiago ultima el borrador de la tasa turística y prevé presentarlo en las próximas semanas

La portavoz del gobierno local de Santiago y concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha pedido al portavoz del PP local, Borja Verea, que muestre "máis respecto" por el personal técnico que trabajó para que la tasa turística "sexa unha realidade" y le ha asegurado que Santiago tendrá la ordenanza "antes do que a el lle gustaría".

Xunta Galicia tendrá tasa turística y serán los concellos que deseen aplicarla los que fijarán la cuantía

Así ha respondido este lunes al comunicado emitido por los populares este fin de semana en el que exigían plazos para la implantación de este impuesto y lamentaban que el gobierno local "no hiciese los deberes". Según ha apuntado el PP, el borrador de ordenanza "tenía que estar trabajado porque desde el verano ya se sabía que iba a haber esa habilitación legal a 1 de enero" y, por lo tanto, "tenían que estar esos borradores en formato de anteproyecto para poder trabajar sobre ellos".

Tras esto, Louzao ha reprochado al portavoz popular que "sabe perfectamente que no verán aínda non se coñecía que ía existir a Lei que regula o imposto sobre estancias turísticas" y, ha añadido, "ata que entrou en vigor non se sabía que ía esixir exactamente a Lei". Por ello, ha criticado que su recriminación de que ya se podía ir avanzando desde el verano en un texto de ordenanza "non é máis que outro intento de facer ruído".

La edil de Turismo ha considerado "moi desalentador" que los populares intenten "constantemente desacreditar o traballo" que el Concello ha realizado para sacar adelante esta tasa y ha recordado que se trata de una labor que "implica a persoal técnico municipal, a un equipo da USC e a persoas expertas na materia".

En este sentido, Louzao ha pedido al PP "respecto polas personas que fixeron posible que Galicia teña unha Lei" que regula el impuesto sobre estancias turísticas, ya que, a su juicio, se trata de una norma que es "unha realidade grazas a todos os estudos, informes e incluso propostas de lei que presentou o Concello de Santiago ante a Xunta".

Por último, la portavoz municipal ha subrayado que el consistorio local está ultimando el borrador de la ordenanza para, tal y como exige la Ley, presentárselo al sector en las próximas semanas.