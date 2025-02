¿Cómo se coordinarán los aeropuertos de Galicia? Un reto recurrente, un camino sin progresos

Los tres aeropuertos gallegos cerraron 2024 con una cifra conjunta de casi seis millones de usuarios (5,93 millones): 1.237.569 en A Coruña, 3.640.664 en Santiago y 1.058.529 en Vigo. El volumen de viajeros en 2023 se le acercó mucho (5,92) y el de 2019, un año antes de la pandemia, se quedó algo más lejos (5,26 millones). Entre 2019 y 2024 bajó el pasaje en los aeropuertos de Alvedro y Peinador (un 8,5% y un 4,5% respectivamente) y creció en el Rosalía de Castro-Lavacolla (un 25,3%).

Con esta evolución que reflejan las estadísticas de Aena, y con las tres terminales por encima del millón de usuarios al año, cabe preguntarse si en Galicia, con 2,7 millones de habitantes y casi 6 millones de usuarios de avión, tiene sentido mantener operativos sus tres aeropuertos tal como funcionan en la actualidad. O si es viable otro planteamiento estratégico de rutas que potencie una infraestructura por encima de las otras. O que cada una se especialice en determinadas conexiones según su demanda.

País Vasco, por ejemplo, también con tres terminales y con una población algo inferior a la de Galicia (2,2 millones), movilizó más de 1,5 millones más de pasajeros en 2024, si bien Bilbao supera los 6,7 millones de usuarios (Vitoria y San Sebastián no llegan al medio millón anual) y tiene el doble de destinos y compañías que Santiago.

El debate sobre la operatividad de las terminales gallegas devuelve a escena el reiterado concepto de la coordinación aeroportuaria como fórmula para evitar la competencia entre los aeropuertos, o al menos promover una convivencia sin recelos. Es un concepto, un objetivo, al que apelan desde distintos puntos de vista las administraciones y los sectores turístico y empresarial.

Pero tal coordinación, más de diez años después de que se constituyese el comité que la abordaría entre el Gobierno central, la Xunta, los concellos y el tejido empresarial, y sin que se hayan producido avances ni acuerdos, parece haberse convertido en una especie de mantra sin recorrido definido.

Quincemil ha consultado a distintas fuentes vinculadas al desarrollo de las terminales para ofrecer una panorámica de la situación aeroportuaria en Galicia. Todas coinciden en rechazar la apuesta prioritaria por un solo aeropuerto, algo que ven "imposible", y abogan por una "coordinación real" que no se quede en declaración de intenciones y que potencie la operatividad en la comunidad, amplíe la oferta y cubra necesidades.

Los empresarios: salir a Europa y al mundo

El sector empresarial gallego, presente en el comité de coordinación aeroportuaria, defiende "una verdadera coordinación y especialización" entre las infraestructuras de Galicia y las del resto del país, "especialmente Madrid y Barcelona", y que permita "salir a Europa y al resto del mundo", teniendo en cuenta "el área de influencia y el enfoque estratégico" de cada aeropuerto.

"Nuestra apuesta es por la garantía de un servicio de calidad y del siglo XXI para Galicia, y en particular para la movilidad vinculada a la actividad empresarial y laboral. Tenemos una desventaja importante en los desplazamientos internacionales y, especialmente, en los transoceánicos. No puede ser que tengamos que emplear más de un día en viajar. Ahí está la clave: en la conectividad en tiempos y frecuencias, y ello tiene que ver con la eficiencia de la gestión de las infraestructuras y conexiones y con la rentabilidad de los servicios, vinculada al volumen de viajeros", expone el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Desde A Coruña, la Cámara de Comercio matiza que la denominación Aeropuerto de Galicia fomentada hace años no aludía a una sola terminal sino a tres operativas y especializadas en destinos para las ciudades de A Coruña, Santiago y Vigo. "La verdadera coordinación aérea entre los tres aeropuertos va unida a una necesaria y previa intermodalidad que permita la utilización eficiente de los transportes desde cualquier punto del territorio gallego", señalan fuentes de la Cámara.

El turismo: destinos complementarios

Desde distintos ámbitos turísticos también se apela a la colaboración porque, coinciden, "falta coordinación" y "no sobra ninguna terminal". Las agencias de viajes querrían verse representadas en el comité de coordinación aeroportuaria. "Somos los que vemos cómo se mueven los viajeros en España y en el extranjero”, apoya el agente de viajes y director de Ola Mundo!, Agustín Vázquez, quien también echa "en falta" el protagonismo de los turoperadores o compañías que venden viajes organizados.

"Deberían desaparecer las luchas turísticas. Un comité de rutas ha de servir para que los destinos se complementen. No puede ser que en Galicia tengamos tres rutas a Londres y ninguna a Berlín", señala. También cree que mientras las cifras de usuarios satisfagan a las terminales y a sus ciudades no se verán pasos hacia esa recurrente coordinación, aunque advierte de que "estos números no serán perennes".

Los hoteles quieren verse beneficiados por "un aeropuerto potente" o una "unión potente de los tres". "Galicia tiene consolidado al turista nacional, ahora hay que hacerlo con el internacional facilitando su llegada o recuperando vuelos perdidos que han ido a otras terminales. Si Galicia es más accesible desde cualquier punto, los hoteles salimos favorecidos", opina el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña Hospeco, Agustín Collazo.

El director de los hoteles Plaza y Avenida de A Coruña, José Blanco Castiñeira, que además es el presidente de Coruña Convention Bureau, dedicada al turismo MICE o de congresos, considera que la alternativa a la "utópica reestructuración de tres aeropuertos en uno" pasa por "optimizar las tres infraestructuras" e "intensificar su actividad".

Para Alvedro, en concreto, Blanco propone generar destinos que sirvan de enlace para "largos recorridos a Asia y Oriente Medio" y para las tres terminales sugiere "coordinar horarios de salida de vuelos hacia los mismos destinos" para que el usuario tenga una elección más amplia; así como establecer una conexión por carretera que permita "el desplazamiento de viajeros directamente a cada uno de los aeropuertos".

Los ayuntamientos: el potencial de las ciudades

Si hay competencia entre terminales, la hay entre concellos por atraer aerolíneas y crear demanda, con A Coruña y Vigo dirigiendo a la Xunta reproches por premiar al aeropuerto con más usuarios y que más crece, el de Santiago, y reclamándole, unos levantando más la voz que otros, que pilote esa tan proclamada coordinación.

La alcaldesa Inés Rey y el regidor Abel Caballero, apoyados en el "potencial" de sus respectivas terminales, han criticado en intervenciones recientes la falta de ayudas a la conectividad de los aeropuertos. "Más allá de los esfuerzos que pueda hacer un solo ayuntamiento, nos gustaría que se pudiera establecer una política aeroportuaria común y que no se primase solo a un aeropuerto. Alvedro tiene un gran potencial a nivel turístico, comercial y empresarial", dijo Rey en noviembre pasado, cuando se celebró la última reunión del comité de coordinación.

Más directo fue Caballero hace dos semanas en un encuentro con empresarios de Vigo: "Peinador tiene un problema: que a través de Turgalicia la Xunta financia vuelos desde Santiago. Ese dinero que destina al aeropuerto lo debe dedicar de forma equivalente a potenciar vuelos para Vigo y el sur de Galicia. Porque somos una gran ciudad industrial, económica, de bufetes y consultoras que necesita un aeropuerto bien comunicado: nada que no estén haciendo en otros sitios".

"Nosotros defendemos la coordinación aeroportuaria", insiste Santiago, en cuyo aeropuerto 8 compañías ofertan 21 destinos (16 nacionales y 5 internacionales), frente a los 8 de 8 compañías en A Coruña (5/3) y los 8 de 7 empresas en Vigo (7/1). "En el trabajo conjunto de diseñar con los concellos y los sectores un plan estratégico que potencie a los tres aeropuertos tienen que participar la Xunta y Aena, que tienen competencias de Transporte", defiende la concejal de Turismo, Míriam Louzao.

La Xunta, mientras, reitera, como hizo tras la última reunión del comité, "la necesidad de que los ayuntamientos de Santiago, A Coruña y Vigo contribuyan a impulsar un mapa aeroportuario coherente que garantice la competitividad de los tres aeropuertos". "La solución no pasa por que la Xunta financie vuelos, sino por la coordinación de forma conjunta y la planificación de rutas sin duplicidades y que respete las prioridades y preferencias de la ciudades", defiende el Gobierno gallego, que también apela a Aena para que "adopte más medidas que beneficien a todos los aeropuertos gallegos, con una actividad más repartida".

Son manifestaciones que se repiten desde hace más de diez años por parte de cada actor de la administración y que no se traducen en esa coordinación real reclamada.

Vuela Más Alto: la "vital" conectividad de Galicia

"La idea de coordinación sigue vigente, pero la realidad es que nadie coordina", aporta la plataforma de expertos en información aeroportuaria Vuela Más Alto, de A Coruña. Considera "cansina" esa llamada a la colaboración y duda de que vaya a dar resultados, al tiempo que clama por la recuperación de rutas perdidas, como ocurrió con Londres-Heathrow, Amsterdam y Lisboa en el caso de A Coruña.

La lectura que este colectivo hace de la operatividad de las terminales de Galicia concede la misma importancia a las tres "para mantener comunicada a la comunidad", y descarta que factores como el crecimiento del aeropuerto de Sá Carneiro en Oporto o la llegada del AVE a Galicia perjudiquen a la oferta aeroportuaria.

"No hay que competir con Oporto, que ofrece otras posibilidades de viaje al pasajero gallego. Su oferta no afecta a la operatividad de A Coruña, por ejemplo, lo muestran los datos", apunta el portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto. "Alvedro también ha crecido aunque llegase el AVE porque la ruta a Madrid sirve a mucha gente de enlace a otros destinos".

La alta densidad de población que tienen A Coruña y Vigo y su áreas metropolitanas, así como el PIB que aportan sus tejidos empresariales, "con compañías de la relevancia de Inditex, Navanta y Citroën", son otros factores que refuerzan, según Vuela Más Alto, la necesidad "vital" de potenciar la conectividad de las tres terminales aeroportuarias de Galicia, y no de que los servicios de una prevalezcan sobre los demás.