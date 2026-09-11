Fundación Luckia e ISDI organizan una conferencia sobre el salto de la IA generativa a los modelos de mundo

El Campus Fundación Luckia e ISDI organizan una conferencia online gratuita para analizar la evolución de la inteligencia artificial generativa, desde la creación de imágenes, audio e identidad visual hasta los agentes autónomos y los modelos de mundo capaces de simular entornos con sus propias leyes físicas.

Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, celebrará el próximo 15 de septiembre la conferencia online "IA generativa multimodal: de generar imágenes a entender el mundo", a cargo de Alberto Durán, Innovation Manager en t2ó ONE. La sesión tendrá lugar de 16:00 a 17:30h (hora de España) y recorrerá la evolución de la inteligencia artificial generativa, desde la creación multimodal de imagen, audio e identidad visual hasta los agentes autónomos y los modelos de mundo capaces de simular espacios con sus propias leyes físicas.

De la IA que observa a la IA que crea

La conferencia parte de un cambio de paradigma: la inteligencia artificial ha pasado de decidir qué contenido mostrar a generarlo directamente. Durán explicará este tránsito a través de tres bloques temáticos que cubren la creación multimodal en tiempo real, los agentes autónomos capaces de evaluar y corregir sus propias producciones, y los modelos de mundo, sistemas que simulan entornos con leyes físicas propias. Entre los ejemplos que se analizarán figuran Void, de Netflix, y los desarrollos del tipo Genie, en los que la IA no se limita a generar píxeles, sino que representa cómo se comporta el espacio simulado.

Pensamiento crítico y marco regulatorio

A lo largo de la sesión se mantendrá un hilo conductor: el pensamiento crítico humano como referencia frente a la producción sintética, y la necesidad de transparencia en su uso, con especial atención al consentimiento, los derechos de imagen y el marco normativo del AI Act. El objetivo es ofrecer una lectura del rumbo que sigue la IA generativa y del papel que conservan las personas en ese proceso.

Quién es Alberto Durán

Alberto Durán es Innovation Manager en t2ó ONE, donde dirige la adopción de IA generativa tanto a nivel interno como en proyectos con clientes de la agencia, desde la formación y la identificación de casos de uso hasta el desarrollo de pilotos y su puesta en producción. Su trayectoria combina contenidos, publicidad y estrategia, con un enfoque centrado en las personas: la tecnología amplía las capacidades humanas, no las sustituye.

Fecha, hora e inscripción

Fecha: martes 15 de septiembre de 2026

Hora: de 16:00 a 17:30h (hora de España)

Organiza: Fundación Luckia en colaboración con ISDI

Inscripción: https://www.fundacionluckia.com/conferencias/ia-generativa-multimodal?utm_source=elespanol&utm_medium=quincemil&utm_campaign=alberto-duran

Sobre Fundación Luckia

Fundación Luckia es una entidad con sede en A Coruña dedicada a la formación y la educación digital. A través de su programa de conferencias y de colaboraciones con partners como ISDI y Lemoncode, acerca a profesionales y empresas las últimas tendencias en inteligencia artificial, marketing digital e innovación.