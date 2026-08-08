Un nuevo Citic para A Coruña: un proyecto con "mirada de futuro" paralizado pero "no descartado"

Los cajones guardan innumerables ideas y proyectos que, por una razón u otra, no pudieron desarrollarse. Lo que se concibió en su día como un nuevo edificio, por ejemplo, se quedó en el papel, en dibujos, planos y recreaciones virtuales que sirvieron para imaginar un espacio y un uso nuevos. Como ocurrió con el nuevo Citic diseñado para levantarse en la Ciudad de las TIC de A Coruña.

Aquel proyecto ganador de un concurso de ideas a finales de 2021 no aparece en el horizonte de planes cercanos de la Universidade da Coruña (UDC), aunque "no está descartado", apuntan fuentes de la institución académica. No es hoy una urgente necesidad, lo que no significa que se vaya a encerrar bajo llave en ese cajón de interesantes proyectos que no encuentran el momento de ponerse en marcha.

Cuatro profesores de la UDC, Jesús Irisarri, Guadalupe Piñera, Patricia Sabín y Enrique Blanco, con la colaboración de Joaquín Martín Sánchez, pusieron la firma a GAIA0101, el nombre con el que compitió su proyecto de nuevo Citic en aquel concurso. Propusieron un espacio multiusos en el que destacaban un atrio, una grada y una fachada de estructuras ligeras en forma de panal.

Dos años después del concurso de ideas, el entonces rector de la UDC, Julio Abalde, anunciaba la licitación, por 434.000 euros, de la redacción de los proyectos básico y de ejecución del Citic CdT o Citic 2, con cinco meses de plazo para que los aspirantes presentasen propuestas. La previsión en aquel momento establecía un coste de las obras de algo más de 8,2 millones.

Recreación virtual del interior del Citic 2. Cedida

La Universidad pasó poco después por un proceso electoral que ocasionó un cambio de Gobierno en el Rectorado (Ricardo Cao sucedió a Abalde) y el proyecto del nuevo Citic quedó paralizado, o al menos dejó de concebirse a corto plazo.

Además, la Ciudad de las TIC, ubicada en la antigua fábrica de armas, experimentó una evolución que dejó sin cabida al proyecto. Entre otros pasos, se construyó el primer edificio (el Centro de Servicios Avanzados) y un enorme plató audiovisual localizado precisamente en el área que en principio estaba prevista para el Citic 2.

Arquitectura moderna

Enrique Blanco, uno de los arquitectos que había diseñado el nuevo edificio, habla con entusiasmo de aquel proyecto. "Habíamos participado en el concurso para el CSA que ganó Carlos Pita, en el que ya entendíamos la Ciudad de las TIC como una parte más de la ciudad, e intuíamos que quizá habría vivienda cerca, en Monte Mero. Fuimos un poco visionarios", recuerda.

Bajo la premisa interrogativa de qué demanda la sociedad de la arquitectura moderna, el equipo compuesto por Blanco, Sabín, Piñera e Irisarri planteó un inmueble "con vocación de mirar al futuro".

Imagen virtual de un área de trabajo en el interior del Citic 2. Cedida

Los conceptos de "espacio funcional, iluminación, aprovechamiento energético y diversidad de usos" confluyeron en la propuesta de un edificio de planta baja, entreplanta y siete niveles. "Un perímetro acristalado, gradas y un gran atrio conformaban un espacio que creaba una gran plataforma, a cuyo alrededor había lugares de reunión y zonas de trabajo", describe Blanco.

La fachada, que ofrecía una imagen general de celdas triangulares, llamaba la atención. "Era una estructura en forma de panal de abejas, como una piel ligera, una envolvente bajo la que había estructuras más sólidas. Un diseño previsto para controlar la climatización según la época del año".

Usos por definir en Pedralonga

El Citic, con sede en el campus de Elviña, pasó por una obra de ampliación en 2020, antes del concurso del que salió la propuesta del Citic 2. Aunque no se descarte este nuevo avance para una infraestructura capital que ha consolidado el talento y la actividad tecnológica de la UDC y de las empresas coruñesas del sector, de momento es difícil saber si dará ese nuevo paso.

Despachos y pasillos en el interior del Citic 2. Cedida

En la Ciudad de las TIC de Pedralonga, mientras, hay que determinar qué nuevos usos tendrán dos viejas naves que pasarán por una etapa de rehabilitación. También allí, en el que será el edificio central, tendrá su sede la sociedad gestora del complejo tecnológico.