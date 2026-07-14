Una biotecnológica gallega presenta una herramienta para acelerar el desarrollo de nuevos fármacos

Celtarys ha presentado este martes la tecnología en la que trabaja para acelerar el desarrollo de nuevos fármacos. La herramienta que desarrolla la compañía biotecnológica gallega permitirá sustituir sustancias radioactivas -actualmente estándar en muchos procesos- por soluciones más accesibles, sostenibles y utilizables en cualquier laboratorio.

Gran parte de los ensayos en fase preclínica dependen de este tipo de compuestos, lo que obliga a trabajar en instalaciones especializadas o a externalizar procesos, encareciendo y ralentizando el desarrollo de nuevos fármacos. Frente a este modelo, la propuesta de Celtarys permite realizar estos ensayos en laboratorios convencionales, con mayor flexibilidad, control y capacidad de iteración.

"Estamos atacando el problema desde la raíz: si mejoras la fase preclínica, aumentas las probabilidades de éxito en las fases clínicas, que son las más costosas", explica el consejero delegado de la compañía, Wilson Gomes, que cifró en 2.000 millones de euros la inversión que requiere el desarrollo de un nuevo fármaco y diez años de investigación, terminando, en el 90% de los casos, en fracaso.

Más rápido, más barato y más seguro

La tecnología desarrollada por Celtarys permite reducir hasta un 80% los costes y acortar significativamente los tiempos de desarrollo en fase preclínica. Su enfoque se basa en un sistema modular que optimiza el diseño de ligandos fluorescentes adaptados a cada diana terapéutica.

Estas herramientas son compatibles con células vivas y eliminan los riesgos asociados al uso de radioactividad, lo que supone un avance tanto científico como operativo para los equipos de investigación.

Wilson Gomes, de hecho, presentó esta mañana el kit que ya comercializa la compañía "pasando de una herramienta a una solución completa" y que incluye todos los componentes necesarios para que el investigador pueda ejecutar su ensayo con un protocolo seguro: "Lo que antes requería semanas o meses ahora puede hacerlo en el mismo día".

Kit de Celtarys presentado este martes por su consejero delegado, Wilson Gomes. Cedida

Nacida en Galicia como una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y con el apoyo del programa Ignicia Prueba Concepto de la Xunta de Galicia, Celtarys ya trabaja con más de 40 clientes en 14 países, incluyendo Europa, Estados Unidos y Asia, y ha establecido colaboraciones relevantes con compañías multinacionales biotecnológicas.

La empresa ha captado desde su creación más de dos millones de euros en financiación pública competitiva, a través de programas como NEOTEC y EIC Pathfinder, y se encuentra en fase de crecimiento con el objetivo de escalar su tecnología a nivel global.

Aplicación en enfermedades complejas

Las soluciones de Celtarys tienen aplicación directa en áreas como la oncología y otras enfermedades complejas, donde la mejora de la precisión en fases tempranas del descubrimiento es clave para el desarrollo de nuevos tratamientos.

La compañía continúa avanzando en nuevas aplicaciones de su tecnología con el objetivo de acelerar y mejorar la transición de la investigación científica al desarrollo de terapias reales. "Cada vez que ayudamos a un investigador a trabajar más rápido, aceleramos la llegada de un nuevo medicamento a pacientes que lo necesitan", apuntó Wilson Gomes durante su intervención.

Fundada en 2021

Celtarys es una biotecnológica fundada en 2021 como spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela con el apoyo del programa Ignicia de la Xunta de Galicia, especializada en el desarrollo de herramientas innovadoras para mejorar la eficiencia en el descubrimiento de nuevos medicamentos.

Actualmente, la biotecnológica gallega se encuentra en fase de expansión y trabaja en el desarrollo de nuevas soluciones que buscan transformar la forma en la que se descubren los fármacos, haciendo el proceso más rápido, eficiente y accesible.

Precisamente, el consejero delegado de la compañía estuvo acompañado en la rueda de prensa por la directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo; y el vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la USC, Marcelo Maneiro.

Carmen Cotelo puso a Celtarys de ejemplo de caso de éxito de transferencia de conocimiento al mercado a través del programa Ignicia, que ha posibilitado la creación de 13 spin-offs a partir de resultados de investigación, logrando impacto económico, talento cualificado y proyección internacional. Empresas como Celtarys, añadió la directora de GAIN, contribuyen a posicionar a Galicia como un referente a nivel internacional en el ámbito de la biotecnología.

El vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la USC aseguró por su parte que spin-offs como Celtarys constituyen para la USC "una herramienta que favorece la puesta en valor de los resultados de investigación, impulsan el emprendimiento innovador y contribuyen al desarrollo económico y creación de empleo cualificado en Galicia". La USC participa en más de 30 spin-offs creadas con una valoración agregada de aproximadamente 47 millones de euros.