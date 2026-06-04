A cita tecnolóxica máis importante de Galicia xa ten data: Santiago reunirá a máis de 400 líderes do sector TIC
A XVIII edición da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia converterá Santiago no epicentro tecnolóxico galego coa entrega dos premios anuais máis destacados do sector TIC
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, celebrará o vindeiro 12 de xuño a XVIII edición de "A NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia", unha das citas máis relevantes do ecosistema tecnolóxico galego. O evento terá lugar no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela e reunirá a máis de 400 convidados entre profesionais do ámbito TIC, representantes institucionais, empresas, colexiados e autoridades.
Consolidada como unha referencia para o sector tecnolóxico en Galicia, nace co obxectivo de poñer en valor o papel estratéxico da enxeñaría en informática na transformación dixital da sociedade e da economía. Durante a gala entregaranse os tradicionais Premios da Noite, uns galardóns que recoñecen iniciativas, proxectos e persoas destacadas vinculadas ao ámbito tecnolóxico e á innovación dixital.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, destaca que esta gala “é unha oportunidade para visibilizar o talento, a innovación e o impacto social da enxeñaría informática, así como para fortalecer os vínculos entre profesionais, empresas e institucións”. Nesta edición entregaranse premios en catorce categorías diferentes, nas que as propias colexiadas e colexiados recoñecen a excelencia profesional e o impulso de iniciativas tecnolóxicas de referencia en Galicia.
O CPEIG, constituído en 2007, é unha corporación de dereito público que representa aos profesionais da enxeñaría informática en Galicia. Actualmente conta con máis de 350 colexiadas e colexiados e continúa traballando na defensa, promoción e divulgación dunha profesión clave para o desenvolvemento tecnolóxico e dixital da comunidade galega.