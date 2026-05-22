Fundación Luckia lanza un programa formativo para impulsar la visión de producto en entornos digitales

Fundación Luckia presenta el Programa de Producto Digital: visión, estrategia y prototipado aplicado, una iniciativa formativa dirigida a profesionales que trabajan en entornos digitales y que buscan reforzar su capacidad para construir productos y soluciones con impacto real en cliente y negocio.

La creciente interconexión entre tecnología, negocio y experiencia de cliente ha convertido la gestión de producto digital en una disciplina clave para generar valor sostenible. Más allá de la ejecución de tareas o la coordinación de proyectos, las organizaciones demandan perfiles capaces de entender problemas, definir propuestas de valor y transformar ideas en soluciones tangibles.

Con este objetivo, Fundación Luckia pone en marcha un programa práctico y aplicado que permitirá a los participantes incorporar una visión más estratégica de producto, desde la identificación de necesidades hasta el prototipado y la medición del impacto.

Fechas, formato y ubicación

El programa se desarrollará en seis sesiones presenciales los días 10, 17 y 23 de junio, y 1, 8 y 15 de julio, en horario de 9:30 a 14:00 horas, con una duración total de 24 horas.

Las sesiones tendrán lugar en el Campus Luckia, ubicado en Camino Grela al Martinete, 11 (A Coruña), y contarán con una metodología 100% presencial, basada en casos reales y en la experiencia profesional de los participantes.

Un enfoque práctico orientado a la construcción de producto

A lo largo del programa, los participantes trabajarán sobre un caso práctico: el desarrollo de un prototipo de solución digital orientada al cliente final, tomando como referencia modelos de mercado predictivo como Polymarket o Kalshi.

Este enfoque permitirá recorrer las principales fases del trabajo de producto, incluyendo la identificación de necesidades, el análisis de cliente, la definición de la propuesta de valor, el diseño de un MVP, la estrategia de crecimiento, las métricas y la viabilidad del modelo.

Además, los participantes avanzarán hacia la creación de un prototipo funcional utilizando herramientas de inteligencia artificial y código asistido, siempre desde una perspectiva práctica y conectada con situaciones reales.

Desarrollo de capacidades clave en producto

El programa está diseñado para ayudar a los participantes a desarrollar competencias esenciales en entornos digitales, como la toma de decisiones, la priorización basada en valor, la conexión entre tecnología y negocio, y la comprensión profunda del cliente.

El objetivo es facilitar la adopción de una forma de trabajar más orientada a producto, valor y cliente, permitiendo avanzar desde una idea inicial hasta una solución más concreta y aplicable.

Dirigido a profesionales de entornos digitales

El programa está orientado a profesionales que ya trabajan en ámbitos tecnológicos, digitales o de negocio, y que participan en proyectos, productos o servicios digitales.

Está especialmente dirigido a perfiles vinculados a áreas como tecnología, producto, UX, datos, desarrollo, operaciones o negocio digital, así como a personas interesadas en comprender mejor cómo se toman decisiones de producto, cómo se prioriza y cómo se valida una propuesta de valor.

Formación impartida por un experto en producto digital

El programa será impartido por Francisco Servia Fiuza, VP de Producto en RavenPack, con más de 15 años de experiencia en innovación y desarrollo de productos digitales.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado durante más de 12 años en Amazon, donde participó en el desarrollo del marketplace para vendedores y en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a las finanzas. Compagina su actividad profesional con la docencia en escuelas de negocio como ISDI, IE y EOI.

Plazas limitadas y selección de perfiles

El programa contará con un número reducido de plazas, con el fin de garantizar una experiencia formativa de alta calidad, basada en la interacción y el aprendizaje colaborativo.

Entre todas las solicitudes recibidas, se realizará una selección de perfiles en función de su trayectoria y motivación por seguir desarrollando su carrera profesional en el ámbito del producto digital.

Las personas interesadas deberán solicitar su plaza y seguir las instrucciones que recibirán por correo electrónico para completar el proceso de inscripción.

Con esta iniciativa, Fundación Luckia refuerza su compromiso con el desarrollo del talento y la capacitación en competencias clave para afrontar los retos actuales del entorno digital y empresarial.