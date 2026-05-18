La AESIA de A Coruña celebra jornadas abiertas para acercar la IA a la ciudadanía

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial se sumará esta semana a la celebración de la Semana de la Administración Abierta con varias actividades en su sede de A Coruña destinadas a acercar la inteligencia artificial a la ciudadanía.

La programación arrancará el martes 19 de mayo por la tarde con una sesión de trabajo de la Comunidad de IA de Código Abierto, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). En este encuentro participarán más de 40 personas vinculadas al ámbito tecnológico y al desarrollo de software abierto con el objetivo de fomentar la colaboración y el código abierto.

Ya el miércoles 20 de mayo por la mañana tendrá lugar la actividad "Hablemos de IA", una visita dirigida a personas mayores en la que se abordará el uso responsable y cotidiano de la inteligencia artificial.

Además, la agencia participará el miércoles 21 en una mesa redonda en Madrid bajo el título "La Administración del futuro: repensar la IA para un futuro ético", organizada junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Semana de la Administración Abierta se celebra del 18 al 24 de mayo en toda España y contará este año con más de 1.700 actividades abiertas al público.