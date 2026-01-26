Una tesis de la Universidade da Coruña explora la consistencia de plataformas de eólica marina

El investigador Tanausú Almeida, primero por la derecha, en la presentación de su tesis doctoral en el Citeni.

Cuando hay temporales con fuerte viento y lluvia, como ocurre de manera encadenada en Galicia y en otras partes de la Península en invierno, ¿son suficientemente seguras las plataformas de eólica marina? Esta pregunta es el planteamiento de una tesis con origen en el Centro de Investigacións en Tecnologías Navales e Industrialles (Citeni) de la Universidade da Coruña (UDC).

El investigador Tanausú Almeida, integrante del Grupo Integrado de Ingeniería (GII) del Citeni, en el campus de Ferrol, ha firmado la tesis doctoral Simulaciones numéricas de plataformas y componentes de fondeo para sistemas de generación de energía marina. Un trabajo que profundiza en el diseño y análisis de estructuras flotantes capaces de resistir la fuerza de las olas y mantenerse estables en alta mar.

Esta capacidad de resistencia es uno de los retos más notables de las energías renovables en mar abierto y la investigación de Almeida se orienta hacia la resolución de problemas reales de la industria offshore.

El trabajo, presentado como doctorado industrial y con mención internacional, está realizado en colaboración con la empresa CoreMarine y forma parte del Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Naval e Industrial de la UDC.

Para responder a la pregunta del comportamiento de las plataformas flotantes frente a los grandes vientos y olas, la tesis combina simulaciones de fluidos de alta fidelidad (CFD) con modelos de MoorDyn v2, un software que calcula el movimiento de las líneas de fondeo que mantienen la estructura en su posición.

La metodología incorpora técnicas avanzadas para capturar con precisión la superficie del mar, redes dinámicas capaces de adaptarse a grandes movimientos y el algoritmo FloatStepper, diseñado para que las simulaciones sean estables en condiciones extremas.

Estos avances permiten probar las plataformas en el ordenador antes de ser construidas físicamente, por lo que se observa cómo reaccionan ante diferentes condiciones de mar y cómo interactúan con sus amarres.

Transferencia al sector

El carácter industrial del proyecto permite aplicar estas herramientas a problemas reales de diseño offshore. La colaboración con CoreMarine refuerza la transferencia de conocimiento al sector, facilitando la optimización de plataformas flotantes y sistemas de anclaje o fondeo para generar energía marina de manera más segura y eficiente.

El trabajo fue dirigido por los investigadores del Citeni Vicente Díaz y Anne Gosset. Con la tesis, el centro "consolida su papel en la investigación aplicada en ingeniería naval y energías renovables marinas", destaca la UDC. "El trabajo muestra cómo la simulación numérica avanzada permite explorar y anticipar el comportamiento de estructuras complejas en alta mar, abriendo el camino a plataformas flotantes más seguras y sostenibles y ofreciendo soluciones aplicables a la industria offshore".