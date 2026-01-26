El Concello de A Coruña y la UDC firman un convenio para impulsar la Ciudad de las TIC

La alcaldesa Inés Rey y el rector de la UDC, Ricardo Cao, durante la firma del convenio este lunes Quincemil

El Concello de A Coruña da un nuevo paso decisivo en el desarrollo de la Ciudad de las TIC tras firmar este lunes, 25 de enero, el convenio de cesión de tres edificios cedidos a la Universidade da Coruña.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao. Ambos coincidieron en querer agradecer al Ministerio de Defensa su disposición a la hora de hacer posible esta transmisión.

"Gracias a esta colaboración entre el Concello y la Universidade, se podrán rehabilitar y poner en funcionamiento estos tres edificios, generando empleo de calidad y dinamizando el área económica de A Coruña", señalaba la alcaldesa. "Aquí concentramos el 70% de las empresas y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para llegar a esa excelencia empresarial, vinculada a la parte académica del conocimiento que nos da la Universidad de A Coruña", añadía.

Por su parte, el rector Ricardo Cao destacó que "la Universidad asume con orgullo la responsabilidad de gestionar estos espacios, que servirán como motor de innovación y conocimiento. Este proyecto no solo permitirá ampliar nuestras capacidades docentes e investigadoras, sino que también contribuirá a atraer nuevas empresas y generar empleo de calidad en A Coruña".

En este sentido, Rey recordaba que el Concello invirtió, en esta primera fase de urbanización, 3,5 millones de euros y en los próximos años se comprometió a hacer una inversión de 11,2 millones de euros, en distintas anualidades hasta el año 2028. Todo para urbanizar y mejorar las instalaciones de la Ciudad de las TIC, garantizando que siga siendo un referente en tecnología, investigación y emprendimiento.