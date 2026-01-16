La Universidade de A Coruña convoca un concurso de vídeos por la igualdad para estudiantes de la ESO

La Cátedra ALDABA-WIB, con la Universidade da Coruña y la Universidade de Vigo, lanza la iniciativa 'Vídeos pola Igualdade' dentro de la primera edición de la Cátedra. El certamen está dirigido a centros educativos de Galicia donde se imparta 1º y 2º de la ESO.

El objetivo del concurso es despertar el interés de las mujeres por el ámbito tecnológico y contribuir a la construcción de un futuro tecnológico más igualitario, promoviendo la reflexión crítica del alumnado a través de la creación de piezas audiovisuales breves para su publicación en redes. Los vídeos deben romper con los estereotipos de género asociados a las TIC.

Otra condición es que las piezas no podrán durar más de 3 minutos y deben abordar cuestiones como el papel de la mujer en este sector o los planes de futuro de las jóvenes en las TIC.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 25 de marzo. El premio consiste en una dotación económica de 1.000 euros que deberá destinarse a la compra de libros o material informático para el centro ganador. La entrega de premios será a finales de abril de este año, coincidiendo con el Día Internacional de las Niñas en las TIC, en el centro que resulte ganador.

Todas las bases se pueden consultar en la web de la Cátedra.