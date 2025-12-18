Éxito de la segunda jornada de la II International Quantum Business Conference celebrada en Santiago

Galicia vuelve a situarse en el mapa de la innovación en esta segunda jornada de este evento coorganizado entre Fsas Technologies (Fujitsu), el Cesga y la Xunta de Galicia

La segunda jornada del II International Quantum Business Conference ha comenzado este jueves 18 de diciembre en Galicia con una agenda centrada en la aplicación práctica de las tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial y el papel estratégico de Europa y las regiones en el desarrollo de este ecosistema clave para la competitividad futura.

Tras el welcome coffee inicial, la sesión inaugural ha puesto el foco en cómo avanzar de forma simultánea en múltiples tecnologías sin perder de vista las soluciones que ya generan valor para los clientes. En este contexto, Shintaro Sato, Fellow, SVP y Head of Quantum Laboratory de Fujitsu Research, fue recibido por las y los asistentes entre grandes aplausos y demostró un pequeño guiño al castellano al dar los buenos días y agradecer la invitación. Shintaro se remontó a 1994 para recordar el desarrollo del primer computador de alto rendimiento y todos los que vinieron a continuación, como por ejemplo el FX1000 en 2020. Tras repasar la trayectoria y estrategia de Quantum Laboratory, avanzó que esperan en otoño de 2026 finalizar la instalación que albergaría por primera vez el sistema 1000-Qubit. De cara a 2030 y 2024, el plan pasa por centrar el desarrollo en procesadores con nanotecnología. Sin entrar en mucho detalle, recalcó la importancia de la corrección del error cuántico y concluyó diciendo que están "llevando más allá los límites del hardware y sofware para hacer la computación quantica más práctica".

Shintaro Sato. Enrique Romanos Tardío

A continuación, el debate se ha trasladado al ámbito institucional europeo con la intervención de Christian Trefzger, Principal Administrator de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CNECT) de la Comisión Europea, quien se unió a la conferencia de manera telemática desde Luxemburgo. ¿Por qué importan las tecnologías cuánticas? Se preguntó. "Para crear ultrapoderosos ordenadores, comunicaciones seguras, sistemas preciosos... e impactar de manera beneficiosa en la medicina, energía, seguridad y otros sectores importantes para la sociedad", afirmó antes de meterse de lleno a analizar los puntos fuertes (excelencia de investigadores, grandes iniciativas, apoyo político...) y débiles (dificultad de escalabilidad, fragmentación entre los estados de la UE..,) de la Unión Europea en este ámbito tecnológico. Concluyó Christian Trefzger analizando las iniciativas estratégicas destinadas a posicionar a Europa como líder en el dominio cuántico.

Galicia dentro de la estrategia cuántica

El protagonismo regional ha llegado de la mano de Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia, que ha explicado el papel de Galicia dentro de la estrategia cuántica, así como las líneas de trabajo y colaboración que se están impulsando desde la comunidad para reforzar su posicionamiento en este ámbito tecnológico. En este sentido, puso el foco en el talento como elemento clave "en Galicia hay gente muy buena y queremos promoverlo y mantenerlo en nuestra región e incluso atrae más". También recordó alguno de los hitos de este 2025, como que se aprobó el proyecto Quorum, se creó la 1HealthAI Factory y por supuesto la participación en el Congreso de Tecnologías Cuánticas en Copenhague.

Centros de I+D, supercomputación y nuevas fábricas tecnológicas

Tras una pausa para el coffee break y el networking, la jornada ha continuado con una mesa centrada en el papel de los centros de I+D como motores de la próxima transformación tecnológica, especialmente a través de las Quantum y AI Factories. En este panel moderado por Miguel Fajardo, Executive Strategy Manager – Quantum & HPC en Fsas Technologies, han participado representantes de distintos centros y compañías europeas, entre ellos Natālija Čerņecka, directora del National AI Center of Latvia; Juan Antonio Rico, director general y responsable científico del Centro de Supercomputación de Extremadura (Computaex); y Carlos Fernández, director del departamento de sistemas del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Mesa centrada en el papel de los centros de I+D como motores de la próxima transformación tecnológica. Enrique Romanos Tardío

Natālija Čerņecka, que participó en la conferencia de manera telemática, comezó su intervención felicitando el papel y todos los logros de Galicia en cuanto a estas tecnologías cuánticas. A continuación explicó detalladamente cada uno de los agentes claves de la National AI Center of Latvia, así como su infraestructura, sus proyectos de colaboración.

Por su parte, Juan Antonio Rico presentó el proyecto Computaex, que tiene como objetivos operar y explotar el centro de supercomputación de Extremadura, ofrecer servicos e instalacions a entidades publicas y privadas de la región y como participar en diferentes proyectos en los campos que consideran estratégicos. Una de las primeras acciones sería formar a talento para que adquieran la mayor parte de conocimiento posible en lo que a la revolución cuántica se refiere, también recalcó la importancia de establecer los cimientos de esta tecnología en la región.

Carlos Fernández, afirmó que tuvieron suerte porque la comunidad gallega apotó el proyecto desde el inicio y colaboraron para poder trabajar en casos de uso de estas tecnologías. "Estamos contruyendo un ecosistema gallego a la vez que trabajamos con el resto de España y de Europa", afirmó. Acabamos de terminar la adquisición de un nuevo ordenador cuantico, una nueva inversión para añadir al que ya tenemos y estamos construyendo un nuevo centro de datos en Santiago de Compostela para incoporar nuevas infraestructuras y tener espacio para el talento. "Es muy importante continuar", concluyó.

Tecnologías cuánticas, HPC e inversión

El programa ha continuado con Gonzalo Romeo, Country Manager de la compañía en España, que comenzó explicando qué es Fsas Technologies: una especie de spin off de Fujitsu que se centra en el futuro de las altas tecnologías. "Somos una empresa única en el mundo, somos japoneses como saben", explicó, "tenemos instalaciones en todo el mundo y trabajamos conjuntamente muy cerca de la tecnología". Además mencionó las prioridades de la empresa - AI, Quantum & Data, Hybrid IT, Data Resilience, Energy Efficency y Consumption IT - y presentó con datos la situación de Fujitsu en España, desde centros a número de empleados totales. "Somos más que un pequeño país haciendo negocios; somos una gran empresa", afirmó. Como curiosidad, mostró una imagen del postre japonés Monaka, cuyo nombre tiene también el procesador más grande el mundo y en el que están trabajando desde Fsas Technologies.

Gonzalo Romeo, Country Manager de la compañía en España. Enrique Romanos Tardío

A continuación, Almudena Justo, directora del International Quantum Centre de Fsas Technologies, se subió al escenario lanzando una pregunta al aire: "Cuántica: ¿Oportunidad o amenaza?" explicando detalladamente pero de forma muy clara en qué están trabajando y cómo están ayudando a la sociedad en la adoptación de las tecnologías cuánticas en el centro que tienen en Galicia desde hace dos años y medio. También compartió la hoja de ruta de cara a 2030 y antes de finalizar mostró historias de éxito como la entrega a Aist de un ordenador cuántico, una carta de interés para trabajar conjuntamente en el despligue de un ordenador cuántico y establecer un laboratorio conjunto en Alemania, el desarrollo de un Hub en Bizkaia... y muchos más.

Almudena Justo, directora del International Quantum Centre de Fsas Technologies. Enrique Romanos Tardío

La mañana concluyó con un panel centrado en el impulso y la inversión en tecnologías cuánticas y de IA, en el que se han abordado las oportunidades de financiación y el papel del capital riesgo en el desarrollo de proyectos deep tech. Han participado Romi Sumaria, directora de desarrollo de negocio en QAI Ventures; Inmaculada Rodríguez, directora general de Unirisco Galicia; y Youssouf Traore, inversor deeptech en Martram Ventures. Los tres moderados por la maravillosa maestra de ceremonias de ambas jornadas, Helena de Fuentes. Charlaron durante media hora entorno a preguntas como por qué es importante la inversión en la IA y tecnologías ahora y no dentro de una década, qué papel desempeña el ecosistema local en darle confianza a los inversores, qué deberiamos hacer para promover el crecimiento de las empresas y generar valor, negocio, trabajo..., cómo evitar que las start ups europeas sean adquiridas por las americanas y cuál es la descompensación entre las espectativas del fundador y la realidad del inversor.

Panel centrado en el impulso y la inversión en tecnologías cuánticas y de IA. Enrique Romanos Tardío

Un foro para el networking y la colaboración

La segunda jornada del II International Quantum Business Conference se ha completado con un networking lunch, reforzando el carácter del encuentro como un espacio clave para el intercambio de conocimiento, la generación de alianzas estratégicas y la consolidación de Galicia como punto de referencia en el ámbito de las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial. Por la tarde, una agenda muy variada de charlas y actividades completará este segundo y último día de la exitosa II International Quantum Business Conference.