Píxel á Feira reúne a más de 3.000 personas y consolida a Santiago como capital del videojuego gallego

La primera edición de Píxel á Feira cerró este domingo sus puertas con un balance difícil de superar: más de 3.000 asistentes y dos días de actividad continua en el Palacio de Congresos.

Organizado por la Deputación da Coruña, el nuevo salón gallego del videojuego convirtió a la capital en un punto de encuentro para creadores, profesionales, familias y aficionados, celebrando el buen momento que vive el sector en Galicia.

El comisario del evento, Iago Gordillo, destacó la respuesta del público y la participación masiva en la Zona Interactiva, donde los proyectos expuestos mantuvieron un flujo constante de visitantes. Subrayó que el salón "demostró la necesidad de espacios estables donde construir una industria sólida en Galicia" y celebró su carácter intergeneracional, con padres, madres y niños compartiendo partidas y descubriendo obras de distintas épocas.

Durante el fin de semana, Píxel á Feira ofreció una panorámica completa del videojuego hecho en Galicia y en gallego: desde proyectos universitarios e independientes hasta videojuegos históricos incluidos en la exposición del MUVI, que mostró piezas clave como The Wall (1986) o O misterio das 7 pezas, referentes para entender el origen del sector.

Las máquinas recreativas retro, la Zona Arcade y los torneos abiertos de títulos como Mario Kart 8 DX, Street Fighter 6 o Tetris animaron sin pausa el recinto, mientras que clásicos como Daytona USA despertaron la nostalgia de muchos visitantes.

La programación incluyó además la gala del I Certame Galego do Videoxogo da Deputación da Coruña, que premió el talento local. Numbra, de DigiPen Europe-Bilbao, se hizo con el galardón al Mejor Videojuego; Cartas á Lúa (Mail to the Moon), de Michiños Fofiños, obtuvo el premio al Mejor Apartado Artístico y Basureroes: Invasion, de Javs Game Studios, fue reconocida como Mejores Mecánicas.

El domingo estuvo marcado por debates sobre educación, lengua e identidad, con voces como Paula Rodríguez, Isi Cano o Violeta Moldes analizando el potencial cultural del videojuego. La jornada se completó con humor, improvisación y música gracias al pódcast en directo de Exército Mekemeke, el espectáculo Impro Gamer de Reinas Malas y el trivial musical Gamesong.

El Escenario DLC, abierto a proyectos de la comunidad, reunió iniciativas como Tomotoad, O Demo Game Jam, Aruma Studios, Widijou o Melgo Cinema, que mostraron la diversidad y profesionalización del ecosistema gallego.