Pixel á Feira cierra con éxito la primera edición del salón gallego del videojuego

La primera edición de Pixel á Feira, el salón gallego del videojuego, ha cerrado este domingo consolidando su éxito al congregar en el Palacio de Congresos de Santiago a profesionales del sector. En esta jornada la programación se centró en el talento local, la divulgación y el humor con reflexiones sobre cómo incorporar los videojuegos en la educación de las nuevas generaciones o cómo construir una industria gallega sólida.

Durante la mañana, la docente Paula Rodríguez y la doctora en Investigación en Arte Contemporáneo Isi Cano debatieron sobre el papel del videojuego como herramienta educativa y cultural analizando su potencial pedagógico. A continuación, la mesa Selo galego en xogos reunió a Violeta Moldes, Sara Cubelos ,Víctor Justo y Víctor Fernández para tratar la presencia de la lengua gallega en el sector y sus retos.

Con Modelando Galicia, la sesión de mañana concluyó de la mano de Armesto 3D.

Por la tarde las conversaciones giraron en torno al humor, con la grabación en directo del podcast Exército Mekemeke, seguido de el espectáculo Impro Gamer con Reinas Malas, formado por Marita Martínez, Lucía Veiga y Ángela Triana. Por último, Gamesong convirtió Pixel á Feira en un trivial musical conducido por Xabi Pérez del Val y Eva Farto.

Paralelamente, el público pudo acercarse a proyectos digitales en gallego en el Escenario DLC, participar en competiciones en la Zona Torneos y explorar la Zona Interactiva con una exposición del MUVI, el Museo do Videoxogo de Galicia.