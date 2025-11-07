Una conferencia online gratuita analiza cómo las APIs están revolucionando la innovación empresarial
El Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza una conferencia online para explorar cómo los modelos de negocio abiertos y la APIficación están transformando la economía digital.
Más información: aquí puedes acceder a la conferencia online.
La colaboración entre empresas, desarrolladores y terceros se ha convertido en un motor clave de innovación en la era digital. La apertura empresarial - compartir capacidades, datos y recursos con el ecosistema – permite acelerar la creación de productos y servicios, acceder a talento y explorar oportunidades que van más allá de los límites de cada organización.
Para profundizar en esta tendencia, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, celebrará la conferencia online “APIficación: innovar en red”, que será impartida por Marcelo Royán el miércoles 12 de noviembre a las 16:00 horas (España).
Las APIs como motor de integración y crecimiento
Durante la sesión se analizará cómo las organizaciones pueden evolucionar hacia plataformas conectadas, capaces de integrarse con su entorno digital y comercial. Las APIs se presentarán como herramientas esenciales para combinar funcionalidades, acceder a datos externos e incorporar servicios de terceros, impulsando así soluciones más completas, ecosistemas colaborativos y nuevas oportunidades de negocio.
Casos prácticos y aplicación real
El encuentro incluirá ejemplos reales de integración de servicios digitales y un ejercicio práctico en torno a Google Maps, que permitirá a los participantes comprender cómo una API puede incorporarse fácilmente a diferentes entornos para ampliar funcionalidades. La sesión concluirá con un resumen de aprendizajes y una guía práctica para aplicar los conceptos en la estrategia de innovación de cada organización.
Sobre el ponente
Marcelo Royán es ingeniero informático, cofundador de ISDI y experto en tecnología, producto digital y transformación empresarial. Con más de dos décadas de experiencia internacional, ha liderado equipos de tecnología y producto en compañías como Entradas.com o Reclamador.es. Actualmente coordina operaciones en Accel-KKRA para Europa y Latinoamérica. Su trayectoria combina una sólida base técnica con una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible y la digitalización.
Esta conferencia forma parte del compromiso de Fundación Luckia con la formación práctica y actualizada, destinada a facilitar la adaptación de profesionales y organizaciones a los retos de la transformación digital.