Una conferencia online gratuita analiza cómo las APIs están revolucionando la innovación empresarial

La colaboración entre empresas, desarrolladores y terceros se ha convertido en un motor clave de innovación en la era digital. La apertura empresarial - compartir capacidades, datos y recursos con el ecosistema – permite acelerar la creación de productos y servicios, acceder a talento y explorar oportunidades que van más allá de los límites de cada organización.

Para profundizar en esta tendencia, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, celebrará la conferencia online “APIficación: innovar en red”, que será impartida por Marcelo Royán el miércoles 12 de noviembre a las 16:00 horas (España).

Las APIs como motor de integración y crecimiento

Durante la sesión se analizará cómo las organizaciones pueden evolucionar hacia plataformas conectadas, capaces de integrarse con su entorno digital y comercial. Las APIs se presentarán como herramientas esenciales para combinar funcionalidades, acceder a datos externos e incorporar servicios de terceros, impulsando así soluciones más completas, ecosistemas colaborativos y nuevas oportunidades de negocio.

Casos prácticos y aplicación real

El encuentro incluirá ejemplos reales de integración de servicios digitales y un ejercicio práctico en torno a Google Maps, que permitirá a los participantes comprender cómo una API puede incorporarse fácilmente a diferentes entornos para ampliar funcionalidades. La sesión concluirá con un resumen de aprendizajes y una guía práctica para aplicar los conceptos en la estrategia de innovación de cada organización.

Sobre el ponente

Marcelo Royán es ingeniero informático, cofundador de ISDI y experto en tecnología, producto digital y transformación empresarial. Con más de dos décadas de experiencia internacional, ha liderado equipos de tecnología y producto en compañías como Entradas.com o Reclamador.es. Actualmente coordina operaciones en Accel-KKRA para Europa y Latinoamérica. Su trayectoria combina una sólida base técnica con una visión estratégica orientada al crecimiento sostenible y la digitalización.

Esta conferencia forma parte del compromiso de Fundación Luckia con la formación práctica y actualizada, destinada a facilitar la adaptación de profesionales y organizaciones a los retos de la transformación digital.