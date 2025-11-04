La Cámara Oficial Mineira de Galicia celebra un encuentro sobre transformación digital el lunes 12 de noviembre

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) reunirá el próximo lunes, 10 de noviembre, a destacados expertos en inteligencia artificial en el Club Nordés Empresarial de A Coruña, dentro del encuentro titulado “A pegada galega na transformación dixital”. El evento se enmarca en los actos conmemorativos del Centenario de la Cámara, y busca reflexionar sobre el papel de Galicia en la era digital y el talento tecnológico presente en la comunidad.

En el coloquio participarán Ignasi Belda, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); Verónica Bolón, investigadora del CITIC y directora de la Cátedra INDITEX-UDC sobre Inteligencia Artificial en algoritmos verdes; y Cora Vinagre, Innovation Manager del FSAS International Quantum Center de Fujitsu. La conversación estará moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil.

El encuentro, abierto al público y con inscripción gratuita, se celebrará de 12:45 a 14:15 horas, y ofrecerá un espacio de diálogo sobre los desafíos y oportunidades de Galicia en el marco de la digitalización. Desde la COMG destacan que la jornada pretende “poner en valor el talento y liderazgo presentes en Galicia, especialmente en sectores vinculados a los recursos naturales y la innovación tecnológica”.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de este enlace y de manera completamente gratuita.

100 años de la Cámara Oficial Mineira de Galicia

Este será el tercer evento del ciclo “Encontros polo Centenario da COMG”, una iniciativa que promueve la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de Galicia, conectando tradición e innovación, patrimonio e industria, cultura e investigación. La Cámara, que cumple cien años desde su fundación, actúa como órgano consultivo y representante del sector industrial de los recursos minerales en Galicia, aunando intereses públicos y privados para impulsar el aprovechamiento responsable de los recursos geológicos.

Dentro del ciclo “Encontros polo Centenario da COMG”, la Cámara Oficial Mineira de Galicia ya ha celebrado otras jornadas que han abordado temas clave para el futuro de la comunidad desde distintas perspectivas. Entre ellas, destacan encuentros centrados en la sostenibilidad y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, así como mesas redondas dedicadas a la innovación tecnológica en la industria minera y al papel de Galicia en la transición energética. Estos foros, en los que han participado expertos, empresas y representantes institucionales, buscan crear espacios de diálogo que conecten el pasado y el futuro del territorio gallego, poniendo en valor su patrimonio industrial, científico y medioambiental dentro del marco conmemorativo del centenario de la COMG.