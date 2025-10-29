Aterriza en A Coruña un evento gratuito sobre IA con ponentes de máximo nivel y cañas para los asistentes

La Inteligencia Artificial (IA) está en todas partes. Esta tecnología revolucionaria forma parte de nuestra vida cotidiana, y es raro el día que no recurrimos a ChatGPT para buscar una receta o solucionar algún problema.

Para acercar la IA a la sociedad, Quincemil y NTT DATA celebran hoy, miércoles 29 de octubre, un encuentro gratuito en pleno centro de A Coruña, en el Espacio Avenida Abanca, centrado en la gobernanza y el control de esta tecnología.

Encuentro gratuito sobre IA en A Coruña

La cuenta atrás ya ha terminado, y A Coruña acoge hoy, miércoles por la tarde, a partir de las 19:00 horas, un nuevo encuentro tecnológico gratuito organizado por Quincemil y NTT DATA, con invitados de lujo de Cesga, Quirónsalud e Hijos de Rivera.

Tras abordar en encuentros anteriores temas como el futuro de la realidad extendida, el potencial de la IA generativa y el uso de la tecnología para el bienestar social, esta nueva cita se centrará en un asunto que preocupa cada vez más a la población.

El uso responsable de los datos y la Inteligencia Artificial será el eje central del nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA en A Coruña, con la gobernanza y el control como palabras clave.

En una mesa redonda entre expertos se debatirá qué estándares, roles y metodologías están adoptando las empresas líderes para garantizar consistencia, calidad y cumplimiento en el ciclo de la vida de la IA y los datos.

Bajo el título 'Innovar cumpliendo las reglas de Gobernanza y control de la IA y los datos', los invitados explicarán en detalle cómo usan (y cómo no usan) la información que tienen de nosotros, y qué hacen con ella cuando ya no la necesitan.

El nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA se centrará en cómo innovar cumpliendo las reglas

En este contexto, los invitados para este cuarto Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA son: Lois Orosa, director científico del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga); Ramón Penedo López, director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia; y Mercedes Fernández, responsable de la estrategia de IA en Hijos de Rivera.

Juan José López Llamas, senior manager de Data y Analytics en NTT DATA, será el encargado de moderar esta mesa redonda que promete debates interesantes y aportaciones de gran valor sobre la gobernanza de datos en la era digital.

Dónde y cuándo

Para todos los interesados, el evento tendrá lugar en el Espacio Avenida Abanca (Cantón Grande, 7). Las puertas se abrirán a las 19:00 horas, y la mesa redonda dará inicio a las 19:30 horas. Después habrá un momento de cañas y networking, como es habitual en los Encuentros Tecnológicos Quincemil.

Si todavía no te has apuntado, puedes hacerlo de forma gratuita a través de este enlace.

Y si no puedes acudir, en diciembre tendrás una última oportunidad con el quinto Encuentro Tecnológico NTT Data de 2025. El evento se celebrará el miércoles 3, justo antes del puente de la Constitución, antes de volver en febrero de 2026.