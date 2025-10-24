El nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA se centrará en cómo innovar cumpliendo las reglas

La gestión y la gobernanza de la IA y los datos protagonizarán esta mesa redonda donde participarán expertos del Cesga, Quirónsalud e Hijos de Rivera. Será el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas

Tras la pausa del verano, vuelven los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA, y abordan en esta ocasión un tema que cada vez preocupa más a la población: el uso responsable de los datos y la inteligencia artificial. El cuarto encuentro tecnológico del año tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19:30 en el Espacio Avenida Abanca, en los Cantones de A Coruña. Es posible apuntarse de manera gratuita siguiendo este enlace.

En los encuentros de este año se han tratado temas como el futuro de la realidad extendida, el potencial de la IA generativa y cómo usar la tecnología para el bienestar social. En esta ocasión las palabras clave son gobernanza y control. En una mesa redonda entre expertos se debatirá qué estándares, roles y metodologías están adoptando las empresas líderes para garantizar consistencia, calidad y cumplimiento en el ciclo de vida de la IA y los datos. Es decir, cómo usan -y cómo no usan- la información que tienen de nosotros, y qué hacen con ella cuando ya no la necesitan.

Para saberlo, contaremos con dos empresas líderes y la principal institución pública sobre computación en Galicia:

Lois Orosa , director científico del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia)

, director científico del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia) Ramón Penedo López , director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia

, director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia Mercedes Fernández, responsable de la estrategia de IA en Hijos de Rivera

La mesa redonda estará moderada por Juan José López Llamas, senior manager de Data y Analytics en NTT DATA.

El evento tendrá lugar en el Espacio Avenida Abanca, y a continuación habrá un momento de cañas y networking, como es habitual en los Encuentros Tecnológicos Quincemil. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

En diciembre será el último encuentro tecnológico de 2025

El quinto y último Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA de 2025 tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, justo antes del breve puente de la Constitución, antes de volver en febrero del año 2026 con el primero del año.