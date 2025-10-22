Roi Pantín, experto gallego en el pilotaje de drones: "En materia de emergencias hemos dado un gran salto"

Roi Pantín es otro de esos héroes anónimos que en el día a día suman para evitar desgracias. El Colegio de Enfermería de A Coruña lo ha elegido para impartir, junto a Juan Carlos Sánchez y Rafael Llanes, una mesa redonda sobre los casos de éxito en la sanidad aplicando la Inteligencia Artificial. Lo hará en el marco de la jornada Inteligencia artificial, drones y más allá que se celebra hoy miércoles en el Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC).

El evento, gratuito y que podrá seguirse tanto de forma presencial como a través del perfil de Youtube del Colegio de Enfermería de A Coruña, reúne a profesionales, docentes y expertos de referencia en innovación sanitaria para analizar cómo la inteligencia artificial, la robótica, los drones o la realidad aumentada están transformando la práctica enfermera, la gestión de los cuidados y la formación del personal sanitari

Pantín, graduado en Seguridad y Control de Riesgos, es también director de seguridad y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Además, pilota en la Axencia Galega de Emergencias, en el grupo de apoyo logístico y además es bombero del Consorcio Provincial contra incendios y salvamento de Lugo. Justo antes del evento, analiza con Quincemil el presente, el pasado, y el futuro del uso de drones y la Inteligencia Artificial con fines de atención de emergencias.

¿Qué podemos aprender en la charla de las jornadas?

Uno de los aspectos que podemos ver es cómo con la integración de diferentes recursos se puede mejorar la calidad del servicio al paciente sin alterar el entorno del incidente.

La IA está presente aunque no la veamos y nos podemos apoyar en sus ventajas a favor de la calidad del servicio para mejorar la situación y resolverla de la mejor manera posible utilizando los recursos adecuados.

¿Cómo es el día a día de un piloto de drones de emergencias?

Como piloto de drones puedo decir que la legislación desde que he empezado en el año 2017 hasta ahora ha cambiado mucho en cuanto a formación, restricciones, atribuciones y espacio aéreo. Todavía queda mucho por avanzar y es muy complicado marcar unas pautas que se mantengan por mucho tiempo. Hay que estar revisando las novedades de cada poco.

Además, la tecnología va avanzando y aparecen muchos vacíos legales que hay que perfilar bien para un buen uso del espacio aéreo. En materia de emergencias ya hemos dado un gran salto y tenemos muchas más ventajas que un piloto para uso recreativo o audiovisual, pero aún queda mucho recorrido por hacer.

"Ayuda a recuentos de personas, identificación de puntos calientes, personas, etc" Roi Pantín, piloto de drones

¿Cuáles son tus funciones?

Ver en tiempo real y transmitir en streaming el total de la intervención apoyándonos en imágenes en alta resolución, cámaras térmicas, o aplicaciones de IA con reconocimientos de patrones. Esto ayuda a recuentos de personas, identificación de puntos calientes, personas, etc.

Un dron, ¿qué usos tiene para el servicio de emergencias?

A día de hoy es imposible hablar de un único dron para todo, pero en función del sector a utilizar considero que hay muchas características propias que cada servicio puede demandar en cuanto a sus necesidades, refiriéndonos en cuanto a tamaño, capacidad de carga, autonomía, impermeabilidad, rutas programadas, espacios confinados, etc.

Para mí el aspecto más importante es el de tener al piloto en una zona segura sin exponerse a ningún riesgo y garantizar el entorno a los intervinientes. Es como un recurso preventivo no intrusivo, pero presente.

"Podemos usarla (la IA) para identificar riesgos potenciales para los intervinientes" Roi Pantín, piloto de drones

¿Cómo se puede aplicar la IA para salvar vidas?

Podríamos hablar de muchas opciones, pero las que me vienen a la mente en el ámbito sanitario podrían ser las de reconocimiento biométrico en tiempo real para conocer el historial médico de un paciente, reconocimiento de patologías identificando el comportamiento de la persona como pueden ser demencias, posibles acciones suicidas, etc.

Podemos usarla para identificar riesgos potenciales para los intervinientes en una intervención de tráfico, escape de gas, aperturas de domicilios con riesgo, etc. O incluso como apoyo a un interviniente que no tiene conocimientos de primeros auxilios pero que está presente en el lugar y puede colaborar siguiendo indicaciones de una persona en remoto.

¿Hasta qué punto está desarrollada la IA en este campo?

En las últimas presentaciones de drones ya se están mejorando los sistemas de seguridad y creando programaciones que son capaces de distinguir objetos de personas, realizar seguimientos sin necesidad de ser controlados por el mando, reconocimientos biométricos, recorridos autónomos combinando el GPS con el Lidar, trayectorias predefinidas con cargas o integración de enjambres de drones para una misma función.

"En todas las actuaciones con drones se ha conseguido mejorar la evolución del incidente" Roi Pantín, piloto de drones

¿Hacia dónde van los siguientes pasos?

Me gustaría ser muy prudente en esta respuesta, pero apostaría por la automatización de enjambres de drones para operar y tomar decisiones sin intervención humana.

¿Es un trabajo poco valorado?

En lo que se refiere al tema de satisfacción personal se podría decir que los resultados de las intervenciones hablan por sí solas. En todas las actuaciones con drones se ha conseguido mejorar la evolución del incidente. Reposicionar medios, transmitir tranquilidad a la población con imágenes de evolución, realizar búsquedas de personas desaparecidas, dar cobertura a eventos deportivos, identificar vertidos o hacer un peritaje de un accidente.

Cada uno encuentra su nicho de mercado y necesidad en su sector para utilizar los mejores equipos para cada situación.

¿Alguna anécdota de la que ahora te puedas reír?

En uno de mis primeros trabajos en una emergencia con el recién incorporado Phantom 2, que hoy en día es un dron primitivo, un señor de avanzada edad se me acercó por la espalda y mirando el dron en el aire, sin ser consciente de la perspectiva y distancia a la que estaba, me preguntó, que quién iba ahí dentro.

Al girar y ver su mirada fija en el dron fui consciente de que la pregunta era en serio. Al enseñarle el mando y aterrizar minutos después, el señor fue consciente de lo que era realmente un dron. Hoy en día si pensamos en las capacidades que nos puede aportar un dron con la IA podemos incluso llegar a asustarnos y por tamaño estamos muy cerca de volar en ellos.