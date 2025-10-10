Galicia logra una fábrica europea de Inteligencia Artificial centrada en el ámbito de la salud

Galicia logra una fábrica europea de Inteligencia Artifical centrada en el ámbito de la salud Cedida

El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en Santiago de Compostela, albergará una fábrica europea de Inteligencia Artificial, centrada en el ámbito de la salud que permitirá impulsar la creación y el fortalecimiento de startups, mejorar la competitividad de las empresas, atraer talento y la creación de empleo.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del programa Red Española de Supercomputación (RES), contribuirá con 24 millones de euros a su instalación. Así lo anunciaba hoy la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), una iniciativa conjunta entre la UE.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha celebrado la noticia subrayando el compromiso del Gobierno por la innovación como motor de progreso en nuestro país.

“España quiere ocupar la vanguardia digital y esta nueva fábrica de IA es una oportunidad para liderar su desarrollo en Europa”, afirmaba la ministra.

El proyecto también contará con el apoyo de la Xunta de Galicia, que aporta 17 millones de euros. A esto se suma la aportación de 41 millones de euros de la EuroHPC JU, alcanzando así una dotación total de 82 millones de euros.

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, y la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, celebraban el hecho histórico de este proyecto.

"É un importantísimo proxecto, que vincula ás áreas da biotecnoloxía e a intelixencia artificial e que nos sitúa na elite neste ámbito de Europa", afirmaba Román Rodríguez.

La factoría también cuenta con la participación de socios clave, incluyendo las tres universidades públicas gallegas y varios de sus centros de investigación de la Red CIGUS, así como el Hub Europeo de Innovación Digital DATAlife y el centro tecnológico Gradiant, entre otros agentes del sistema de I+D+i gallego.

Gracias a esta fábrica, se podrá adquirir un superordenador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental.

Además, se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de manera gratuita.

Principales ámbitos de actuación de la fábrica

Los principales ámbitos de actuación de la fábrica incluirán la medicina personalizada, el envejecimiento saludable, la gestión de los recursos marinos o la biotecnología azul.

También actuará en las áreas de la agricultura,la ganadería, el sector forestal, los alimentos funcionales, los nutracéuticos, el desarrollo farmacéutico y de vacunas, la biotecnología ambiental, la economía circular y la bioenergía.

El despliegue de esta infraestructura impulsará la creación y el fortalecimiento de startups, mejorará la competitividad de las empresas, atraerá talento y creará empleo gracias al acceso a herramientas de IA avanzadas a disposición de todos los agentes de los sectores vinculados a las ciencias de la vida, como la investigación sanitaria o la biotecnología.