El reto de la tecnología cuántica: "La computación resolverá grandes problemas de todo tipo en 5-10 años"

"Disruptiva, transformadora, nos va a cambiar a todos". Así es la tecnología cuántica, introdujo Josefina Alonso, directora de operaciones de Dihgigal, al inicio de la mesa redonda Tecnologías cuánticas en el primer Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado este jueves por Quincemil y el centro tecnológico ITG en A Coruña.

Pero la cuántica y la tecnología unidas es algo complejo de comprender al tener manifestación en campos como la física, la ingeniería y la informática. Su relevancia escapa al ciudadano común, aunque la Unesco ha proclamado 2025 como el año de la cuántica. Esta trascendencia se puso de relieve en la mesa del foro, que arrancó con un intento de explicar ("inocular") de forma sencilla en qué consiste la mecánica cuántica.

"Cuando estudias sistemas muy pequeños, de pocos átomos, hay variables que no se ven y no se saben manipular. Su impacto y relevancia es brutal. No vemos esas variables porque se promedian, giran locamente en cuanto el sistema es más grande y desaparecen del entorno. Pero en algunos casos quedan efectos macroscópicos que son muy útiles", avanzó Javier Mas Solé, investigador del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae).

"En los años 60 se fue capaz de variar las pequeñas fases. Hoy vivimos una revolución tecnológica en la que pensamos que se puede hacer tecnología útil manipulando esas variables, que son evanescentes. Eso lo volcamos en algo también evanescente como es la información, añadió Mas.

Competitividad

El informe Dragui de la UE describe la cuántica como la próxima innovación pionera en el ámbito de la computación "que podría abrir nuevas oportunidades para la competitividad industrial y la soberanía tecnológica", apuntó Alonso. Su aplicación e impacto en la industria, en ese camino por recorrer, fue abordada por Gonzalo Blázquez, Quantum Tech manager de ITG.

Aludió a tres líneas de aplicación de las tecnologías cuánticas: sensórica, comunicaciones y computación. "La computación cuántica hay que verla como una aceleración de la computación actual. Son ordenadores en una fase de desarrollo que no permiten resolver grandes problemas, pero cuando vayan desarrollándose los resolverán de todo tipo, mejorando la capacidad de cómputo, en 5-10 años", comentó.

"Los principales problemas que resuelve la computación cuántica son de optimización, y dentro de ellos, nos dedicamos en ITG, por ejemplo, a telecomandar drones de forma más segura o a optimizar una comunidad energética a la hora de comprar, vender o almacenar energía", detalló Blázquez.

Mesa redonda de tecnología cuántica

Obstáculos y retos

Alonso hizo alusión a "obstáculos a nivel económico, legal, tecnológico y ético" en el camino de "convertir la cuántica en una realidad". Mas apuntó al reto de "hacer los sistemas más grandes, escalar manteniendo la coherencia".

"El nicho natural para la computación cuántica son los problemas muy grandes y complejos. Por eso va a estar en el futuro sí o sí, de una manera u otra", añadió Mas, matizando que la curva de expectación en el terreno de las inversiones en cuántica en Galicia está ahora en la etapa de la llanura después de haber bajado desde el punto más alto.

"No hay problema de inversiones ni de liquidez en cuántica, tenemos máxima garantía de talento en Europa en comparación con China y Estados Unidos. Pero a nivel de start ups estamos abajo. La traducción de talento y dinero en emprendimiento tiene que mejorar", reflexionó Mas.

Blázquez instó a "llegar a 2030 de una manera más potente a nivel de investigación" en computación cuántica. Y Alonso apeló al desarrollo del talento y de las infraestructuras tecnológicas que hay en Galicia para que la cuántica "pueda llegar a resolver problemas complejos para la industria y en nuestro día a día".