El Dépor contará cómo usa la Inteligencia Artificial en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia de A Coruña

La IA ha llegado a todos los ámbitos de la vida, incluido el fútbol. El líder de la Liga Smartbank juega en casa este jueves 2 de octubre en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG. El Deportivo de La Coruña, en estos momentos líder de la Liga Smartbank, contará cómo está usando esta tecnología en su día a día.

La segunda charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre inteligencia artificial disruptiva.

La charla tendrá lugar a alrededor de las 10:25 horas y contaremos con la presencia de Nacho Lourido Fuertes, director de tecnología analítica y deportiva del club, que nos hablará de cómo está usando la IA el Dépor. La charla estará moderada por Óscar González Represas, director de la AI & Quantum Division del Centro Tecnológico ITG.

El foro tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

El Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia se celebra el jueves, 2 de octubre, de 9:30 a 14:00 horas.

La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.