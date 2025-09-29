El Dépor contará cómo usa la Inteligencia Artificial en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia de A Coruña
Nacho Lourido Fuertes, director de tecnología analítica y deportiva del R.C. Deportivo, participará en la charla de Inteligencia Artificial disruptiva
Puede interesarte: Quincemil e ITG organizan en A Coruña el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia
La IA ha llegado a todos los ámbitos de la vida, incluido el fútbol. El líder de la Liga Smartbank juega en casa este jueves 2 de octubre en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG. El Deportivo de La Coruña, en estos momentos líder de la Liga Smartbank, contará cómo está usando esta tecnología en su día a día.
La segunda charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre inteligencia artificial disruptiva.
La charla tendrá lugar a alrededor de las 10:25 horas y contaremos con la presencia de Nacho Lourido Fuertes, director de tecnología analítica y deportiva del club, que nos hablará de cómo está usando la IA el Dépor. La charla estará moderada por Óscar González Represas, director de la AI & Quantum Division del Centro Tecnológico ITG.
El foro tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.
Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica
El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.
El Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia se celebra el jueves, 2 de octubre, de 9:30 a 14:00 horas.
La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.
- 9:30: Inauguración institucional con Carlos Calvo, director del Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
- 9:55: Inteligencia Artificial responsable
- 10:25: Inteligencia Artificial disruptiva
- 10:55: Tecnologías cuánticas
- 11:25: Los nuevos retos de la ciberseguridad
- 11:50: Pausa networking
- 12:30: Medicina y tecnología
- 12:50: La industria de defensa en Galicia
- 13:20: Biotecnología
- 13:40: Clausura institucional con Pablo Grandío, director de Quincemil y Carmen Cotelo, directora de AGAIN