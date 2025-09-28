Los avances de la Biomedicina en Galicia se tratarán en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

La Biomedicina estará presente en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Esta disciplina, que combina la medicina y la biología usando tecnología, está permitiendo grandes avances médicos que mejoran la salud y el bienestar de la población.

La quinta charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre las investigaciones médicas en Galicia y el proyecto Innovatrial, una plataforma de integración de la investigación clínica con la actividad asistencial que se realiza en Galicia.

La charla tendrá lugar a alrededor de las 12:30 horas y contaremos con Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care de NTT Data. Responderá a las pregunas de Ignacio Ramil, coordinador de Servicio de Medicina Interna del hospital HM Modelo de A Coruña.

El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.