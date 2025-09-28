Los avances de la Biomedicina en Galicia se tratarán en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Los avances de la Biomedicina en Galicia se tratarán en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Tecnología

Los avances de la Biomedicina en Galicia se tratarán en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

La consultora tecnológica NTT Data hablará del proyecto Innovatrial, una plataforma de gestión en investigación

Puede interesarte: Quincemil e ITG organizan en A Coruña el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Publicada

La Biomedicina estará presente en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Esta disciplina, que combina la medicina y la biología usando tecnología, está permitiendo grandes avances médicos que mejoran la salud y el bienestar de la población.

La Fundación Barrié de A Coruña.

La quinta charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre las investigaciones médicas en Galicia y el proyecto Innovatrial, una plataforma de integración de la investigación clínica con la actividad asistencial que se realiza en Galicia.

La charla tendrá lugar a alrededor de las 12:30 horas y contaremos con Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care de NTT Data. Responderá a las pregunas de Ignacio Ramil, coordinador de Servicio de Medicina Interna del hospital HM Modelo de A Coruña.

El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.

  • 9:30: Inauguración institucional con Carlos Calvo, director del Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
  • 9:55: Inteligencia Artificial responsable
  • 10:25: Inteligencia Artificial disruptiva
  • 10:55: Tecnologías cuánticas
  • 11:25: Los nuevos retos de la ciberseguridad
  • 11:50: Pausa networking
  • 12:30: Medicina y tecnología
  • 12:50: La industria de defensa en Galicia
  • 13:20: Biotecnología
  • 13:40: Clausura institucional con Pablo Grandío, director de Quincemil y Carmen Cotelo, directora de AGAIN