Los avances de la Biomedicina en Galicia se tratarán en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia
La consultora tecnológica NTT Data hablará del proyecto Innovatrial, una plataforma de gestión en investigación
La Biomedicina estará presente en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Esta disciplina, que combina la medicina y la biología usando tecnología, está permitiendo grandes avances médicos que mejoran la salud y el bienestar de la población.
La quinta charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG tratará sobre las investigaciones médicas en Galicia y el proyecto Innovatrial, una plataforma de integración de la investigación clínica con la actividad asistencial que se realiza en Galicia.
La charla tendrá lugar a alrededor de las 12:30 horas y contaremos con Juan Castro Loyo, consultor especialista en Health & Social Care de NTT Data. Responderá a las pregunas de Ignacio Ramil, coordinador de Servicio de Medicina Interna del hospital HM Modelo de A Coruña.
El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña.
Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica
El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.
Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.
- 9:30: Inauguración institucional con Carlos Calvo, director del Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
- 9:55: Inteligencia Artificial responsable
- 10:25: Inteligencia Artificial disruptiva
- 10:55: Tecnologías cuánticas
- 11:25: Los nuevos retos de la ciberseguridad
- 11:50: Pausa networking
- 12:30: Medicina y tecnología
- 12:50: La industria de defensa en Galicia
- 13:20: Biotecnología
- 13:40: Clausura institucional con Pablo Grandío, director de Quincemil y Carmen Cotelo, directora de AGAIN