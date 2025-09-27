La Raiola Marketing Conference reúne en A Coruña a 600 profesionales del marketing digital

A Coruña se convirtió este sábado en epicentro del marketing y el emprendimiento digital con la celebración de la octava edición de la Raiola Marketing Conference (RMC), que congregará en Palexco a cerca de 600 profesionales del sector durante toda la jornada de hoy.

Con todas las entradas presenciales agotadas y una amplia participación online vía streaming, el evento consolida su liderazgo como uno de los encuentros de referencia en España en el ámbito del marketing digital.

Organizada por Raiola Networks, la jornada contará con un programa de 10 ponencias y una mesa redonda, en las que se abordarán los retos y oportunidades que ofrecen la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías en un sector en constante transformación.

"Estamos muy satisfechos con la gran acogida de la jornada. El hecho de agotar las entradas antes que en ediciones anteriores confirma que la RMC es ya un referente nacional en marketing digital y emprendimiento online", destacó Álvaro Fontela, consultor WordPress y CEO y cofundador de Raiola Networks.

El evento, conducido por el propio Fontela y Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital, ofreció una amplia variedad de ponencias. Entre ellas, Miguel Florido abrió la jornada con "Aplicaciones prácticas de la IA al Marketing Digital", mostrando ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede optimizar procesos y resultados. Celia Villarino explicó cómo transformar la comunicación para generar confianza y ventas en su charla "Vende sin vender", mientras que Roberto Fraga presentó estrategias de crecimiento bajo el título "No es magia, es Growth".

La agenda también incluyó la intervención de Geni Ramos, que analizó las principales tendencias digitales del año, y un espacio para el humor y la creatividad con el creador de contenido Santiago Caamaño (Champimuros) y su manager Rodri Álvarez, quienes reflexionaron sobre la gestión de marca personal en entornos digitales.

David Ayala espuso cómo potenciar el SEO mediante IA en "Reventando la IA con SEO", seguido de Isabel Romero, que mostró claves para destacar en vídeos cortos en redes sociales.

Continúa en horario de tarde

Ya por la tarde, Valentín Ayesa profundizará en el ahorro de recursos gracias a la automatización y el uso ético de la IA, dando paso a la Mesa redonda SEO con referentes como Luis M. Villanueva, Álvaro Sáez (Chuiso), MJ Cachón y Olga Ortega.

El cierre correrá a cargo de Eli Romero y Rubén Mañez, quienes analizarán cómo captar y mantener la atención en un mercado saturado, además de identificar los errores más comunes en los embudos de ventas y aportar consejos prácticos para mejorar la conversión.

Con este programa, la Raiola Marketing Conference 2025 refuerza su papel como foro imprescindible para compartir conocimientos, tendencias y experiencias en un sector marcado por la innovación constante.