Galicia renueva los acuerdos para la Interinstitucional en Nuevas Tecnologías para la Digitalización

El texto suscrito con la Red de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo y la multinacional japonesa NTT Data busca un mayor alcance y un enfoque internacional para impulsar el ICT Lab

La Xunta de Galicia dio hoy un nuevo impulso a la innovación tecnológica con la firma de un convenio que renueva la Cátedra Interinstitucional en Nuevas Tecnologías para la Digitalización.

El acuerdo, rubricado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, mantiene la alianza con la Red Crusoe (Conferencia de Rectores de las Universidades del Sudoeste Europeo) y la multinacional japonesa NTT Data, consolidando el papel de Galicia en la transformación digital.

La iniciativa tiene como eje central el ICT Lab, un centro de apoyo a la innovación tecnológica destinado a desarrollar proyectos de digitalización con un impacto económico y social significativo.

Con esta renovación, se busca ampliar el alcance de las acciones emprendidas hasta ahora, reforzar el enfoque internacional y fomentar la cooperación entre universidades y empresas.

En la firma del convenio también participaron el secretario general de Universidades, José Alberto Díez; el presidente ejecutivo de la Secretaría General Técnica de CRUSOE, Salustiano Mato; y el responsable global de sector público de NTT DATA, Óscar Abril.

El acuerdo posiciona a Galicia como uno de los referentes del suroeste europeo en tecnologías digitales aplicadas al desarrollo económico y sostenible.