Fundación Luckia e ISDI se alían para impulsar la formación en competencias digitales

Fundación Luckia ha firmado un acuerdo de colaboración con ISDI, la escuela de negocios digital de referencia en España, con el objetivo de acercar formación de excelencia en transformación tecnológica, inteligencia artificial y emprendimiento digital a la sociedad.

Con más de 15 años de trayectoria, ISDI ha formado a miles de profesionales que hoy lideran la innovación tecnológica y los modelos de negocio digitales. Su propuesta académica se basa en el aprendizaje práctico (learning by doing), y cuenta con profesores que también están en activo en empresas líderes.

En los últimos años, ISDI ha recibido múltiples reconocimientos. Forbes España la ha incluido en su ranking de mejores escuelas de negocios por programas como el Digital MBA (DMBA), el Master Internet Business (MIB), el Digital Business Executive Program (DIBEX) o el Master Data Analysis (MDA). Asimismo, fue galardonada en los Digital Skills Awards Spain por su contribución a la transformación digital de la educación.

El convenio contempla la organización de programas formativos y un ciclo de conferencias con expertos nacionales e internacionales, reforzando así el compromiso de la Fundación con la educación y la innovación social.

La primera actividad será la conferencia online "Reiniciando: Reinvéntate profesionalmente en la era de la IA", a cargo de Rodrigo Miranda, que se celebrará el próximo jueves 18 de septiembre a las 16:00 horas a través del Campus Fundación Luckia. Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

Con esta alianza, Fundación Luckia refuerza, una vez más, su apuesta por facilitar el acceso a una educación de excelencia, capaz de preparar a las personas para los retos del siglo XXI. "En Fundación Luckia creemos que la educación puede transformar vidas. Este acuerdo es una palanca para generar un cambio social real, ayudando a que más personas desarrollen su talento, innoven y contribuyan activamente al progreso colectivo", señalan desde la Fundación.