La Xunta avanza en el proyecto del futuro centro de formación en la Ciudad de las TIC de A Coruña

La Xunta de Galicia continúa avanzando en los trámites para la creación del futuro centro de formación que se integrará en la Ciudad de las TIC de A Coruña. En este contexto, se ha adjudicado y firmado el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución destinado a rehabilitar los edificios de la Escuela de Formación Profesional y de la Clínica de la antigua Fábrica de Armas de la ciudad, según refleja la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Este nuevo centro formativo estará especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde y digital, en línea con las demandas del mercado actual y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades económicas, sociales y ambientales.

El importe de adjudicación es de cerca de 150.000 euros, y la empresa adjudicataria cuenta con un plazo de cinco meses para la redacción del proyecto, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa del Fondo de Transición Justa. La ejecución material de ambos inmuebles tendrá un coste de unos 3,5 millones de euros.

Tanto la escuela, que cuenta en total con 2.258 metros cuadrados, como la clínica, dotada de 395 metros cuadrados, son construcciones de mediados del siglo XX que llevan tiempo sin uso, por lo que se requiere una rehabilitación y adaptación a las normativas y estándares actuales, tanto en los ámbitos constructivo, energético, medioambiental como de usabilidad.

Según establece el documento de licitación, la reforma de la antigua Escuela de Formación Profesional deberá contemplar en la planta baja del edificio la creación de una zona de recepción y sala de espera, cuatro espacios formativos —con capacidad para 30 puestos de formación— de 100 metros cuadrados cada uno, un espacio de innovación de 100 metros cuadrados, un salón de actos de al menos 200 metros cuadrados, así como zonas de aseos y almacén, entre otros.

La planta superior deberá contar con otros cuatro espacios formativos y un nuevo espacio de innovación de similares características que los anteriores, zona de dirección y administración, áreas tanto de jefatura de estudios como técnica —ambas con capacidad para cuatro puestos de trabajo— y más aseos. Además, este edificio deberá contar con espacios verdes, de ocio y de descanso.

Por su parte, el proyecto de rehabilitación de la antigua clínica deberá disponer de vestíbulo, dos espacios para reuniones, cuatro espacios de trabajo individuales, aseos públicos y zona de almacén.

Asimismo, el proyecto que se redacte deberá respetar la fachada de los edificios originales para mantener la estética, acorde con el resto de rehabilitaciones ya acometidas en el complejo de la antigua Fábrica de Armas de A Coruña.

Por otro lado, en línea con su temática —relacionada con la transición verde y ecológica— deberá contar con una elevada eficiencia energética y de climatización, así como con una alta capacidad tecnológica y de conectividad acorde con sus futuros usos y actividades.